Target réduit les prix de l’épicerie lors d’un événement de vente concurrent

Avant la pandémie, les consommateurs américains dépensaient plus chaque mois dans les restaurants et les bars que dans les épiceries. Cette tendance s’est inversée en mars 2020. Au cours des deux derniers mois, l’habitude de dépenser plus pour dîner au restaurant est revenue, selon les données du US Census Bureau. Cela laisse les épiciers en compétition pour un plus gros morceau d’un gâteau qui rétrécit.

Même si les gens font des projets sociaux et retournent dîner au restaurant, Target considère ses allées d’épicerie comme un moyen de fidéliser les gens. Les prochains mois permettront de tester si Target et d’autres épiciers peuvent convaincre les gens de continuer à remplir les réfrigérateurs et à cuisiner, même s’ils prévoient de rencontrer des amis pour prendre un verre ou d’emmener la famille dîner.

Il est probable que Target voit la catégorie épicerie différemment ces jours-ci. L’épicerie a été l’une des principales raisons pour lesquelles les ventes de Target ont grimpé en flèche et sa part de marché a augmenté pendant la pandémie. Alors que les gens s’accroupissaient à la maison, les ingrédients du dîner, les produits de base du garde-manger et les collations conduisaient à des déplacements au magasin. Target a pris une longueur d’avance dans les premiers mois de la crise sanitaire, car elle a gardé ses portes ouvertes pendant les fermetures en tant que détaillant essentiel. Lorsque les magasins rivaux ont rouvert, Target attirait toujours les acheteurs avec sa variété de marchandises, des œufs aux hauts d’entraînement, alors que les gens consolidaient leurs voyages et remplissaient de plus gros paniers.

Alors que Target lance un événement de vente rival pour affronter Amazon Prime Day, le détaillant à grande surface met en lumière son département d’épicerie. Il ajoute des remises et des promotions pour pousser les clients vers ses allées de céréales, de viande et de soda.

Les ventes de Target au cours de l’exercice précédent ont augmenté de plus de 15 milliards de dollars, soit plus que la croissance de ses ventes au cours des 11 années précédentes combinées. La société a déclaré avoir gagné environ 9 milliards de dollars de parts de marché au cours de l’année, selon ses propres recherches et celles de tiers.

Amazon prévoit de vendre des produits d’épicerie pour 1 $ et sa marque de vin, Cursive, sera en vente. Whole Foods offrira des rabais sur les produits saisonniers comme la limonade et la pizza Caprese, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Au moins deux des concurrents de Target proposeront également des offres d’épicerie : Walmart et Amazon. Walmart ajoute également des produits d’épicerie pour la première fois à Deals for Days, sa vente annuelle, selon un porte-parole de l’entreprise. Il réduira les prix des aliments comme les côtes levées, la pastèque, la crème glacée et le café.

Les remises Deal Days seront généralisées chez Target, mais il y aura une promotion spéciale liée à l’épicerie: il distribuera des cartes-cadeaux de 10 $ aux clients qui dépensent 50 $ ou plus en nourriture et en boissons tout en utilisant l’un de ses services le jour même comme le ramassage en bordure de rue et service de livraison à domicile, Shipt. La société a refusé de partager des articles spécifiques qui seront en vente.

Les détaillants de toutes tailles ont profité des vacances de magasinage, augmentant leurs ventes alors que les acheteurs parcourent et achètent plus que d’habitude.

L’enjeu lors d’Amazon Prime Day est un niveau de dépenses qui rivalise avec les jours les plus chargés de la saison des achats des Fêtes. Les dépenses en ligne aux États-Unis au cours de l’événement de vente de deux jours devraient dépasser le record de 10,4 milliards de dollars de l’année dernière et dépasser le Cyber ​​Monday de l’année dernière, selon une analyse d’Adobe Analytics basée sur une enquête menée auprès de plus de 1 000 consommateurs et visiteurs des sites de vente au détail aux États-Unis. Près de 60% des consommateurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acheter en ligne pendant le Prime Day, selon l’enquête d’Adobe.

Lors d’un appel aux résultats du quatrième trimestre le 2 mars , Le directeur financier de Target, Michael Fiddelke, a déclaré que les clients avaient tendance à visiter davantage ses magasins, à augmenter leurs dépenses en aliments et boissons de 20% à 30% en moyenne et à augmenter leurs ventes dans d’autres catégories après avoir acheté des aliments frais ou surgelés via un ramassage en bordure de rue ou un magasin. ramasser pour la première fois.

Les ventes comparables de Target, qui suivent les ventes dans les magasins ouverts au moins 13 mois et en ligne, ont augmenté de 19,3% au cours du dernier exercice, un taux plus élevé que tout autre grand concurrent de l’épicerie. Les ventes comparables de Kroger ont augmenté de 14,1 % et celles de Walmart de 8,6 %. Les exercices financiers des détaillants et les définitions des ventes comparables varient légèrement.

La société a également déclaré que les aliments et les boissons avaient généré 20 % de ses ventes globales pour l’année, faisant de la catégorie le deuxième moteur de ventes après la beauté et les produits de première nécessité, qui ont généré 26 %. Pendant la pandémie, l’entreprise a lancé une marque privée de collations et de desserts et une collection de pâtes gastronomiques, de cafés et plus encore.

Jusqu’à présent, Target a été en mesure de maintenir la croissance. Au premier trimestre, l’alimentation et les boissons ont enregistré une croissance dans la fourchette basse à moyenne, malgré des comparaisons difficiles avec la période de l’année précédente, au cours de laquelle les consommateurs s’approvisionnaient et s’abritaient sur place.

Target utilisera l’épicerie comme différenciateur et « mécanisme de défense » sur Amazon Prime Day, Krishnakumar Davey, président de l’analyse stratégique de la société d’études de marché IRI. Au cours de la dernière année, cela a aidé Target à encourager des paniers plus importants et à attirer de nouveaux clients, a-t-il expliqué.

Target a approfondi sa pénétration parmi les clients à faible revenu et les acheteurs plus âgés, selon l’étude de marché d’IRI.