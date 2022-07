Target recherche de plus gros bénéfices dans le commerce électronique avec de nouveaux centres de livraison et une flotte de chauffeurs

MINNEAPOLIS – Chaque jour, des centaines de chauffeurs se garent dans un centre de livraison dans la ville natale de Target et chargent les coffres de leurs voitures personnelles avec des colis à livrer aux clients.

Bientôt, le détaillant à grande surface aura des centres similaires et des travailleurs de concert dans trois autres endroits – deux dans la région du Grand Chicago et un près de Denver – pour faire passer les commandes en ligne plus rapidement et à moindre coût. Les nouveaux centres font partie de la pression croissante des détaillants, dont Walmart, pour rendre le commerce électronique plus rentable, car les acheteurs dépensent en ligne et s’attendent à ce que les achats arrivent à leur porte dans un délai d’un jour ou même d’heures.

Depuis le début des tests dans les installations de Minneapolis fin 2020, Target a ajouté cinq hubs similaires où les colis prêts à l’emploi sont triés et regroupés pour créer des itinéraires de livraison denses. Les trois autres devraient ouvrir d’ici la fin janvier.

“Notre objectif est de rencontrer le client là où il se trouve, quand il le souhaite, comme il le souhaite”, a déclaré le directeur de l’exploitation, John Mulligan, dans une interview. “Et donc, s’ils veulent que nous expédiions quelque chose chez eux, nous voulons que cela soit aussi efficace que possible.”

Le commerce électronique génère désormais un peu moins de 20% des ventes de Target, dont plus de la moitié provient de services le jour même comme le ramassage en bordure de rue et le reste de l’expédition à domicile. Pourtant, en raison des coûts de main-d’œuvre et de transport, ces ventes sont moins rentables que lorsque les acheteurs visitent les magasins Target, récupèrent des articles dans les rayons et les ramènent chez eux.

Comme d’autres détaillants, Target s’est efforcé de réduire les coûts de traitement des commandes en ligne – un objectif qui a pris une nouvelle urgence pour les détaillants dans un contexte de hausse des prix du carburant.

Ses centres de livraison, appelés centres de tri, reçoivent les commandes en ligne emballées des magasins deux fois par jour. Les colis destinés à la même ville ou aux quartiers voisins sont regroupés pour en envoyer davantage aux clients un jour après la commande. Un nombre croissant de colis triés sont ensuite livrés par des contractuels qui conduisent pour Shipt, une start-up de livraison Target acquise en 2017. Certains sont également triés et livrés par des partenaires transporteurs nationaux tels que FedEx – généralement à des adresses plus éloignées comme une autre. région métropolitaine ou état.

Au cours des cinq dernières années, Target a transformé les arrière-boutiques des magasins en entrepôts où les employés préparent et emballent la plupart des commandes. Elle a acquis Deliv et Grand Junction, deux sociétés dont le logiciel permet de déterminer quel magasin traite une commande en ligne et conçoit des itinéraires de livraison denses. Les appareils aident également désormais à guider certains travailleurs vers les meilleurs chemins pour récupérer des articles dans les rayons des magasins.

Pourtant, avec la croissance sont venus de nouveaux défis. Les colis ont commencé à s’empiler dans les arrière-boutiques et les employés ont dû attendre que les transporteurs nationaux les récupèrent chaque jour. Les transporteurs devaient faire des escales dans toutes les régions. Par exemple, les camions devaient récupérer les colis dans 43 magasins et un centre de distribution à Minneapolis avant l’ouverture du centre de tri, ce qui prenait plus de temps et de travail.

Le premier centre de tri de Target à Minneapolis a été construit dans un ancien entrepôt Sears. Les colis du hub sont livrés par plus de 2 000 chauffeurs Shipt ou transporteurs partenaires. Le centre a commencé à livrer 600 colis par jour et a maintenant la capacité d’en livrer 50 000 par jour.

Avec ses trois nouveaux hubs, Target disposera de neuf centres de tri – et d’autres sont attendus dans les années à venir, a déclaré Mulligan. Outre Minneapolis, ses hubs se trouvent près d’Atlanta, de Philadelphie, de Dallas, d’Austin, du Texas et de Houston. Au premier trimestre, ils ont traité 4,5 millions de colis.

Mulligan a déclaré que Target essaie toujours de déterminer dans quelle mesure les centres de tri réduisent les coûts d’expédition. En mars, il a déclaré que Target avait déjà réduit le coût moyen d’exécution numérique par unité de plus de 50 % au cours des trois dernières années.

En fin de compte, il a déclaré que la société souhaitait raccourcir la distance parcourue par les colis en disposant les articles souhaités dans des magasins proches du client.

Target pilote également un nouveau concept sur son site de Minneapolis : certains chauffeurs de Shipt utilisent des véhicules de livraison pouvant contenir jusqu’à huit fois plus de colis par itinéraire.

D’autres détaillants s’efforcent également de rendre le commerce électronique plus rentable. En plus de construire des centres de distribution de haute technologie, Walmart utilise ses magasins comme entrepôts et fait appel à des contractuels pour livrer les colis. Il effectue des achats en ligne pour Home Depot, Chico’s et d’autres entreprises dans le cadre d’une nouvelle entreprise appelée GoLocal.

Une autre façon dont Target a réduit les coûts de livraison est d’encourager les clients à utiliser Drive Up, un service de ramassage en bordure de rue où les acheteurs récupèrent leurs achats dans le parking. Cela coûte à l’entreprise 90% de moins à remplir que si elle expédiait des colis depuis un entrepôt, a déclaré Mark Schindele, directeur des magasins.

Pour Target, la décision d’améliorer la rentabilité intervient à un moment crucial. Le détaillant a réduit ses prévisions de marges d’exploitation à deux reprises au cours des derniers mois, car il a averti qu’il devrait annuler des commandes et augmenter les démarques pour se débarrasser des marchandises indésirables qu’il avait stockées pendant la pandémie de Covid.