Target rappelle cette couverture pour enfants après deux décès liés à celle-ci

Target rappelle environ 204 000 couvertures lestées Pillowfort après que deux enfants auraient été piégés dans les couvertures et seraient morts par suffocation en avril. Selon le Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CSPC), deux autres enfants ont également été piégés dans les couvertures. Si vous avez ces couvertures, vous devez cesser de les utiliser immédiatement.

Cibler



Les couvertures rappelées ont été vendues exclusivement chez Target entre décembre 2018 et septembre 2022. Les couvertures sont disponibles en huit imprimés ou couleurs, et les numéros d’articles sont 097-02-0140 (Unicorn – White), 097-02-0148 (Space Navy), 097-02-0361 (Rose), 097-02-0363 (Bleu), 097-02-0364 (Gris), 097-02-1603 (Buffalo Plaid – Rouge), 097-02-3904 (Bleu Constellation) et 097 -02-3905 (Licorne – Rose). Ces numéros se trouvent sur l’étiquette en tissu attachée aux housses amovibles des couvertures.

Selon le CPSC, les jeunes enfants peuvent être piégés et mourir par suffocation en dézippant et en rampant à l’intérieur des couvertures.

Si vous avez ces couvertures, vous pouvez contacter la cible pour un remboursement.

Voir également: Vérifiez si votre shampoing ou alors votre test COVID-19 à domicile a été rappelé.



Lecture en cours:

Regarde ça:

J’ai essayé le SOS d’urgence par satellite sur l’iPhone 14

6:04



Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.