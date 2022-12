Target offre de grosses remises sur les jeux vidéo, les consoles et plus encore de nouvelle génération

Avoir un joueur sur votre liste facilite l’achat de cadeaux. Et si vous êtes à la recherche de bas de Noël de dernière minute, nous avons une offre à ne pas manquer. À l’heure actuelle, Target offre jusqu’à 60% de réduction sur les jeux vidéo pour Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, ainsi que jusqu’à 35% de réduction sur les accessoires tels que les casques et les contrôleurs. Il existe même des offres sur les consoles de nouvelle génération comme la compacte Xbox série S. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette vente, mais les offres vont et viennent assez rapidement à mesure que nous nous rapprochons de Noël. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Target recommande également de passer votre commande avant le mardi 20 décembre, si vous souhaitez qu’elle arrive avant la veille de Noël.

Vous pouvez vous procurer des tonnes de titres les plus populaires de cette année à moindre coût lors de cette vente. Cela inclut 50 % ou plus de réduction sur les jeux de nouvelle génération comme , , et beaucoup plus. Il existe même des offres sur les consoles de nouvelle génération si vous souhaitez effectuer une mise à niveau. Vous pouvez accrocher le , la version allégée de la série S pleine grandeur, en vente pour seulement 250 $, 50 $ de réduction sur le prix habituel. Ou vous pouvez découvrir le monde passionnant de la réalité virtuelle avec ces 350 $ , qui vous fait économiser 50 $ et est livré avec Resident Evil 4 et Beat Saber inclus. Vous pouvez même trouver des remises rares sur des accessoires de nouvelle génération comme le nouveau . Toutes les couleurs sont en vente pour 50 $ en ce moment, ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 25 $. Ou économisez 50 $ sur le une version améliorée de l’un de nos casques de jeu préférés pour les deux Playstation et Xboxce qui fait baisser le prix à 150 $.

Et pour plus d’idées de cadeaux de jeu, vous pouvez consulter nos rafles de tous les meilleures offres PlayStation et le meilleures offres Xbox vous pouvez magasiner dès maintenant.