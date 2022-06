Target met en garde contre la compression des bénéfices alors qu’il réduit les prix pour se débarrasser des stocks

Target a averti mardi les investisseurs que ses bénéfices subiraient un coup à court terme, car il marque les articles indésirables, annule les commandes et prend des mesures agressives pour se débarrasser des stocks supplémentaires.

Le détaillant a réduit ses attentes de marge bénéficiaire pour le deuxième trimestre fiscal pour tenir compte d’une vague de marchandises qui se retrouveront à prix réduit ou sur le rack de dédouanement.

« Nous avons pensé qu’il était prudent pour nous d’être décisifs, d’agir rapidement, de sortir de cette situation, d’aborder et d’optimiser notre inventaire au deuxième trimestre – de prendre les mesures nécessaires pour éliminer l’excédent de stock et de nous préparer à continuer à être invité pertinent avec notre assortiment », a déclaré le PDG Brian Cornell dans une interview avec CNBC.

En prenant des mesures rapides, Cornell a déclaré que Target pouvait éviter d’autres douleurs et faire de la place pour les marchandises que les clients veulent, telles que les produits d’épicerie, les articles de beauté, les articles ménagers essentiels et les catégories saisonnières comme les fournitures de rentrée scolaire. Il a déclaré que les magasins et le site Web de l’entreprise voyaient un trafic important et « un client très résilient », mais qui n’achète plus les catégories populaires de pandémie de Covid.

« Nous voulons nous assurer que nous continuons à nous pencher sur les catégories qui sont pertinentes aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Target prévoit que son taux de marge opérationnelle pour le deuxième trimestre sera d’environ 2 %. C’est inférieur aux perspectives qu’il avait données il y a moins de trois semaines, lorsqu’il prévoyait que son taux de marge opérationnelle serait à peu près autour de son taux de marge opérationnelle de 5,3 % au premier trimestre.

Au cours de la seconde moitié de l’année, Target prévoit que les marges bénéficiaires se situeront dans une fourchette d’environ 6 % – mieux que sa performance moyenne pour la saison d’automne dans les années précédant le début de la pandémie. La société a déclaré qu’elle s’attend toujours à ce que la croissance des revenus se situe dans les chiffres inférieurs à moyens pour l’ensemble de l’année et à maintenir ou à gagner des parts de marché en 2022.

Les détaillants de Walmart à Gap sont confrontés à une surabondance de stocks alors que les acheteurs touchés par l’inflation ignorent les catégories qui étaient populaires au cours des deux premières années de la pandémie. Gap, par exemple, a déclaré que les clients voulaient des robes de soirée et des vêtements de bureau au lieu des nombreux sweats à capuche en molleton et des vêtements actifs de l’entreprise. Walmart a déclaré que certaines familles faisaient moins d’achats discrétionnaires à mesure que les prix de l’essence et des produits d’épicerie augmentaient. Abercrombie & Fitch et American Eagle Outfitters ont tous deux signalé une forte augmentation des niveaux de stocks, en hausse de 46% et 45%, respectivement, par rapport à il y a un an, en raison d’un mélange d’articles non vendus et d’un assouplissement des retards de la chaîne d’approvisionnement.

Le changement extrême dans les habitudes de consommation des consommateurs survient alors que les détaillants commencent à revenir à des niveaux de stocks sains. Cela signifie que certains ont une abondance de pantalons de survêtement, de coussins et de pyjamas, tout comme les consommateurs recherchent des maillots de bain et des valises. De plus, certains acheteurs réduisent leurs dépenses en raison de l’inflation ou consacrent davantage d’argent à des expériences telles que les sorties au restaurant et les voyages.

Cornell a déclaré que Target avait décidé de déployer son nouveau plan d’inventaire après avoir entendu que les concurrents de détail avaient des problèmes similaires. Il a déclaré que la société souhaitait également anticiper les saisons de vente clés, telles que la rentrée scolaire et les vacances, lorsque les marchandises périmées pourraient encombrer les magasins et faire fuir les clients.

Target a déclaré qu’il avait près de 15,1 milliards de dollars d’inventaire au 30 avril, à la fin du premier trimestre fiscal. C’est environ 43 % de plus qu’il y a un an.

Target a choqué Wall Street le 18 mai avec un large manque à gagner pour le premier trimestre fiscal, car il a été touché par les coûts du carburant et du fret, des niveaux de remise plus élevés et une rotation des articles comme les téléviseurs, les petits appareils de cuisine et les vélos. Ses actions ont chuté de près de 25 %, marquant la pire journée de la société à Wall Street en 35 ans.

Walmart a également manqué les attentes en matière de bénéfices. Ses niveaux de stocks ont augmenté d’environ 33 % par rapport à il y a un an. Le PDG de Walmart aux États-Unis, John Furner, a déclaré vendredi lors d’un événement pour les investisseurs qu’environ 20% de ces marchandises sont des marchandises que le détaillant souhaiterait ne pas avoir. Environ un tiers est un inventaire supplémentaire pour aider le détaillant à réapprovisionner les articles clés. Il a dit qu’il faudra « quelques trimestres pour revenir là où nous voulons être ».

Cornell a déclaré que Target triait son inventaire, décidant dans certains cas d’emballer des marchandises pour les vendre au prix fort à l’avenir et dans d’autres cas de promouvoir ou de trouver des moyens de les vendre maintenant.

Par exemple, a-t-il dit, Target a organisé un grand événement de vente pendant le week-end du Memorial Day pour éliminer les objets extérieurs encombrants comme les meubles de patio de ses arrière-boutiques. Il a également obtenu un espace supplémentaire près des ports américains pour stocker des marchandises, il dispose donc d’un endroit pour transporter des marchandises, dont certaines arrivent trop tôt ou trop tard.

– CNBC Laurent Thomas contribué à ce rapport.