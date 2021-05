Target, Lowe’s, Tesla et plus

Une femme quitte le magasin Target le 02 mars 2021 à New York.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le trading de midi.

Cible – Les actions du détaillant ont progressé de 6% après que les résultats du premier trimestre de Target aient dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d’affaires et de résultat. La société a gagné 3,69 $ par action ajusté sur un chiffre d’affaires de 24,2 milliards de dollars. The Street s’attendait à ce que la société gagne 2,25 dollars par action sur 21,81 milliards de dollars de revenus, selon les estimations de Refinitiv. Les ventes comparables de Target ont augmenté de 22,9% d’une année sur l’autre.

Take-Two Interactive – Les actions Take-Two ont bondi d’environ 7% à la suite des derniers résultats trimestriels de la société de jeux vidéo. Take-Two a gagné 94 cents ajustés par action, contre 67 cents attendus par les analystes, selon les estimations compilées par Refinitiv. La société a également dépassé les estimations de revenus.

Lowe’s – Les actions du détaillant de rénovation domiciliaire ont chuté d’environ 1% en dépit de battre sur les lignes supérieures et inférieures de ses bénéfices trimestriels. Lowe’s a déclaré un bénéfice de 3,21 $ par action sur un chiffre d’affaires de 24,42 milliards de dollars. Wall Street prévoyait un bénéfice de 2,62 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 23,86 milliards de dollars, selon Refinitiv. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 24,4%, plus élevé que la prévision de 20,3%.

Entreprises TJX – Les actions de TJX ont chuté de plus de 5% malgré la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu. TJX a gagné 44 cents par action, dépassant les estimations de 31 cents par action, selon Refinitiv. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,09 milliards de dollars, supérieur aux 8,62 milliards de dollars prévus à Wall Street.

JD.com – Les actions de la société chinoise de commerce électronique ont augmenté de 0,8% après que la société ait annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le premier trimestre. Les comptes clients actifs de JD ont augmenté de 29% au cours du trimestre par rapport à un an plus tôt, grâce à une gamme de produits élargie.

Tesla – Les actions de la société de véhicules électriques, qui détient une grande quantité de bitcoins, ont chuté d’environ 2,5% au milieu de la vente de crypto-monnaie de mercredi. Le PDG de Tesla, Elon Musk, dans un tweet plus tard mercredi matin, a laissé entendre que Tesla ne vendait pas son bitcoin au milieu de la baisse de la crypto-monnaie.

Microstratégie – Les actions de Microstrategy ont chuté de 6,6% alors que le bitcoin a chuté. La société d’analyse commerciale détient une grande quantité de bitcoins dans sa trésorerie d’entreprise.

Coinbase – Les actions du plus grand échange crypto américain ont chuté d’environ 6%. Le site Web de la bourse a connu une brève panne au milieu de la vente de crypto avant de reprendre le service quelques heures plus tard, a déclaré Coinbase. La société a fait ses débuts à peu près au moment où le prix du Bitcoin a culminé à 65000 dollars il y a cinq semaines.

– Maggie Fitzgerald, Pippa Stevens et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage