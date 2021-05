Target, Lowe’s, MicroStrategy, CarMax et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Target (TGT) – Target a gagné 3,69 $ par action pour le premier trimestre, bien au-dessus de l’estimation du consensus de 2,25 $ par action, avec des revenus également supérieurs aux prévisions des analystes. Les ventes des magasins comparables ont bondi de 22,9%, soit plus du double des prévisions des analystes interrogés par FactSet. Les actions cibles ont bondi de 3,8% dans le commerce avant commercialisation.

Lowe’s (LOW) – Le détaillant de rénovation domiciliaire a déclaré un bénéfice de 3,21 $ par action pour le premier trimestre, surpassant l’estimation du consensus de 2,62 $ par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street, et une augmentation des ventes des magasins comparables de 24,4% a battu les prévisions du consensus FactSet d’une hausse de 20,3%. Malgré le rythme, les actions de Lowe ont chuté de 2% sur le pré-marché.

Take-Two Interactive (TTWO) – Take-Two a gagné 94 cents par action pour son quatrième trimestre fiscal, surpassant l’estimation consensuelle de 67 cents par action. Le chiffre d’affaires du fabricant de jeux vidéo a également dépassé les prévisions, car il a continué à bénéficier de l’augmentation de l’activité des jeux vidéo induite par la pandémie. Take-Two a toutefois donné des prévisions plus légères que prévu, car la confiance dans les vaccinations incite davantage de personnes à quitter leur domicile. Les actions de la société ont ajouté 2% aux actions de pré-commercialisation.

JD.com (JD) – La société de commerce électronique basée en Chine a enregistré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le premier trimestre, avec une gamme de produits élargie aidant à développer les comptes clients actifs de 29% par rapport à un an plus tôt. Les actions américaines de JD.com ont gagné 1% sur le pré-marché.

AstraZeneca (AZN) – Le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca fonctionne bien comme troisième injection de rappel, selon une étude du co-développeur de l’Université d’Oxford rapportée par le Financial Times.

Macy’s (M) – Macy’s a été surclassé en «surperformance tactique» chez Evercore, qui note la surperformance du détaillant dans son rapport sur les résultats du premier trimestre et ce qu’il appelle une structure commerciale «plus saine».

Wells Fargo (WFC) – Wells Fargo a été rétrogradé à «neutre» après «acheter» chez UBS, qui a déclaré que le profil risque / rendement de la banque n’était plus attrayant après une hausse de 59% depuis le début de l’année des actions. date et une flambée de 123% depuis fin octobre. Ses actions ont perdu 1,3% en pré-commercialisation.

MicroStrategy (MSTR) – Les actions de MicroStrategy ont chuté de 5,8% en pré-commercialisation alors que le prix du bitcoin a chuté en dessous de 40000 $ en trading du jour au lendemain. La société d’analyse commerciale a plusieurs milliards de dollars en avoirs en bitcoins dans ses livres.

Southwest Airlines (LUV) – Southwest a déclaré que ses revenus d’avril avaient augmenté par rapport aux niveaux de mars en raison de l’amélioration des voyages d’agrément, et a déclaré que les tarifs des voyages d’agrément se rapprochaient de leur niveau de juin 2019. Southwest a toutefois averti que la demande de voyages d’affaires était encore nettement à la traîne. Voyage. Ses actions ont perdu 1,5% en pré-commercialisation.

CarMax (KMX) – Les actions du détaillant automobile ont chuté de 2,4% sur le pré-marché après que Wedbush Securities a rétrogradé l’action à «neutre» de «surperformer». Wedbush a déclaré que la valorisation actuelle reflétait déjà les perspectives à long terme de la société et qu’elle voyait également une décélération des tendances à court terme.