Target et les accords des collèges Walmart sont un point d’inflexion dans la guerre pour les travailleurs

La guerre pour les travailleurs ne profite pas seulement à la main-d’œuvre sous la forme de salaires plus élevés, mais un avantage sans doute aussi, sinon plus, important pour leur mobilité économique et leur succès à long terme : l’accès à l’éducation. « Nous avons atteint le moment où les employeurs, et vraiment les employeurs les plus innovants, réalisent que la meilleure chose qu’ils peuvent faire pour se différencier en tant qu’entreprise et en tant qu’employeur est d’offrir une mobilité économique, une mise à niveau et la possibilité d’acquérir plus de compétences et évoluer au sein d’une entreprise ou éventuellement passer à autre chose », a déclaré jeudi Rachel Carlson, PDG de Guild Education, sur « The Exchange » de CNBC. Target s’est associé à Guild Education sur sa nouvelle offre éducative et a conclu des accords avec Walmart et Chipotle, entre autres. Bien que Walmart ait déjà subventionné la formation des employés, la société a récemment déclaré qu’elle irait un peu plus loin pour couvrir 100% des frais de scolarité et de manuels scolaires de ses associés. Le directeur financier de Chipotle a récemment déclaré à CNBC qu’une éducation sans dette était un moyen d’investir dans ses travailleurs.

L’éducation de Target offrant la « plus complète »

Carlson a décrit L’offre de Target est la plus complète jamais vue par Guild Education. Il comprend un programme GED d’achèvement du secondaire, des diplômes de premier cycle et jusqu’à 10 000 $ pour une maîtrise. Carlson a déclaré que bien que l’accent soit mis sur les diplômes universitaires sans dette, le programme d’achèvement des études secondaires est important pour les Américains qui n’ont pas eu la chance de terminer leurs études secondaires à l’âge de 18 ans. Et bien qu’il s’étende aux diplômes de maîtrise, elle a déclaré que les composantes des écoles secondaires et collégiales soulignent le besoin chez de nombreux travailleurs de première ligne d’avoir l’occasion d’apprendre.

« Nous constatons que des entreprises qui proposent une formation et un perfectionnement gagnent la guerre des talents, avec une augmentation de plus de 25 % du nombre de candidats à l’emploi, à partir de candidatures de haute qualité », a déclaré Carlson, ajoutant que les taux de rétention des employés sont doubles dans de nombreuses entreprises avec lesquelles La guilde fonctionne. « Chipotle, avec qui nous travaillons, a été très publique sur le fait que les employés qui profitent de l’amélioration des compétences sont promus à un taux considérablement plus élevé. » Les employés de première ligne qui participent aux programmes de la Guilde sont 7,5 fois plus susceptibles d’occuper un poste de direction que leurs pairs non inscrits, a déclaré Chipotle, alors qu’il a également constaté un taux de rétention 3,5 fois plus élevé parmi les employés inscrits en tant qu’étudiants dans les programmes de la Guilde.

