Target déploie des diplômes universitaires sans dette pour séduire les travailleurs du commerce de détail

Target a déclaré mercredi qu’il offrirait un nouvel avantage pour séduire les travailleurs: un moyen sans dette d’obtenir un diplôme d’associé, de premier cycle ou d’études supérieures.

À partir de cet automne, le détaillant à grande surface a déclaré qu’il couvrirait les frais de scolarité, les frais et les manuels des travailleurs à temps partiel et à temps plein qui poursuivent des études dans plus de 40 écoles, collèges et universités. Il financera également des diplômes d’études supérieures, en payant jusqu’à 10 000 $ chaque année pour les programmes de maîtrise dans ces écoles.

Le détaillant national est la dernière entreprise à proposer des avantages pour attirer des candidats sur un marché du travail concurrentiel. Avec cette décision, Target rejoint d’autres détaillants et chaînes de restaurants, notamment Chipotle et Starbucks, qui proposent des programmes aidant les employés à payer leurs études. Walmart a récemment annoncé qu’il couvrirait l’intégralité des frais de scolarité et des livres de ses employés, après leur avoir précédemment demandé de payer 1 $ par jour.

Chez Target, les employés des magasins, des centres de distribution et des sièges sociaux aux États-Unis seront admissibles dès leur premier jour. Target couvrira le coût total de 250 programmes alignés sur son activité, tels que l’informatique, les technologies de l’information et la gestion d’entreprise. Si un employé choisit une spécialité différente ou cherche un diplôme d’études supérieures, Target paiera chaque année jusqu’à 5 250 $ pour les diplômes autres que la maîtrise et jusqu’à 10 000 $ pour les maîtrises en paiements directs à l’établissement universitaire.

Target a annoncé son intention d’investir 200 millions de dollars dans le programme d’éducation au cours des quatre prochaines années. Elle a développé le programme avec Guild Education, une entreprise qui gère des programmes d’aide à l’éducation en entreprise. Les écoles participantes comprennent l’Université de l’Arizona, l’Université d’État de l’Oregon, l’Université de Denver, le Morehouse College et l’Université Cornell.