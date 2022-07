Target Deals Days Sale: Achetez de grosses remises sans abonnement maintenant

Target Deal Days, la réponse de l’entreprise à Journée Amazon Prime, vient de démarrer. En plus d’être un jour plus long que Prime Day, la vente ne nécessite pas d’adhésion pour bénéficier des réductions. Du 11 au 13 juillet, vous pourrez acheter une vaste sélection d’articles à prix réduits. Des nouveaux appareils électroniques comme une tablette ou une montre intelligente aux chaussures et aux vêtements, aux jeux vidéo, aux jouets et aux petits appareils de cuisine, vous trouverez des offres pour vous aider à obtenir ce que vous voulez à moindre coût.

Cette vente est substantielle, nous vous conseillons donc de tout parcourir pour voir ce qui pourrait piquer votre intérêt. Notre équipe compilera une liste des meilleures offres Target Deal Days qui valent la peine d’être consultées ci-dessous, alors assurez-vous de vérifier fréquemment les mises à jour.

Offres télévisées Target Deal Days

Hisense Ce téléviseur intelligent 4K peut transformer votre configuration de divertissement. Il dispose de la technologie Android TV et prend en charge Dolby Vision HDR et HDR10, dispose d’un mode de faible latence automatique qui est idéal pour les joueurs, dispose de Chromecast intégré pour vous aider à passer facilement de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable à votre téléviseur.

Target Deal Days Offres sur les Chromebooks et les ordinateurs portables

CV Cet ordinateur portable est doté de ChromeOS et d’un écran haute définition de 14 pouces qui peut gérer les besoins informatiques quotidiens. Il est léger et portable, se recharge rapidement et dispose d’une autonomie allant jusqu’à 13 heures pour que vous puissiez rester productif même lorsque vous êtes en déplacement.

Jours de transaction cibles Offres Apple

Sarah Tew / Crumpe Les AirPods Pro sont toujours notre choix pour les meilleurs AirPods que vous pouvez acheter. Target a égalé la remise d’Amazon sur les AirPods Pro, donc si vous cherchez à mettre à niveau vos écouteurs actuels vers un ensemble d’AirPods, cette offre vaut la peine d’être vérifiée.

Offres de conférenciers Target Deal Days

David Carnoy/CNET Ce grand haut-parleur Bluetooth offre beaucoup de son avec des basses puissantes et est facile à transporter grâce à la bandoulière amovible. Il est étanche à l’eau et à la poussière selon la norme IP67, vous pouvez donc l’emporter partout avec vous. Et avec jusqu’à 15 heures de temps de lecture et un couplage multi-enceintes disponibles, il est facile de faire la fête toute la nuit.

Offres portables Target Deal Days

Lexy Savvides / Crumpe Le Fitbit Sense dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour surveiller la santé cardiaque, le stress, la température, le sommeil, les niveaux d’activité et plus encore, ainsi que la possibilité de consulter les actualités, de définir des rappels, de prendre des appels et plus encore directement depuis votre poignet. C’est une alternative bon marché aux autres montres intelligentes, en particulier pendant cette vente.

Offres sur les petits appareils électroménagers Target Deal Days

Keurig Que vous souhaitiez une seule tasse ou une casserole entière pour vos réceptions, le K-Duo vous couvre. Il utilise à la fois du café moulu et des dosettes K-Cup et vous pouvez préparer plusieurs tailles pour chaque réglage. Vous pouvez même le programmer pour infuser automatiquement afin que vous puissiez vous réveiller avec une tasse fraîche.

Offres d’entretien des sols Target Deal Days

Requin Cet aspirateur robot est livré avec une base auto-vidante extra large qui peut contenir jusqu’à 45 jours de saleté et de débris afin que vous n’ayez pas à vous soucier du nettoyage quotidien pendant un mois à la fois. Il a une aspiration puissante qui peut s’attaquer aux poils d’animaux et aux allergènes et vous pouvez le contrôler avec votre voix ou via l’application.

Offres de soins personnels Target Deal Days