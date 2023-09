Target conclut un accord avec la bijoutière Kendra Scott

Grâce à cette nouvelle offre, les bijoux colorés conçus par Kendra Scott pour Target seront disponibles en ligne et dans environ 150 magasins. La première collection de plus de 200 articles, allant de 15 $ à 60 $, arrivera le 22 octobre, au moment même où les clients dressent leurs listes de courses pour les fêtes et achètent leurs premiers cadeaux. La plupart des articles coûtent moins de 40 dollars, a déclaré Target.

Le détaillant chic et bon marché s’est forgé la réputation de lancer ses propres marques et de consacrer une partie de ses magasins à des produits de noms nationaux bien connus, tels que Levi Strauss , Disney et Pomme . Il a des mini Ulta Beauté également des magasins au sein d’un nombre croissant de ses magasins.

Cible a annoncé mardi avoir conclu un accord avec la joaillière Kendra Scott pour proposer des collections exclusives de boucles d’oreilles, de bracelets et bien plus encore, alors qu’elle cherche à retrouver son éclat avant la période clé des fêtes.

L’année et demie écoulée a apporté une forte dose de réalité à Target, qui a prospéré et gagné des parts de marché pendant la pandémie de Covid-19. L’année dernière, le détaillant a dû faire face aux conséquences de la mauvaise marchandise, alors que les acheteurs se déplaçaient encore et encore.

Au cours des trimestres les plus récents, les acheteurs de Target ont renoncé à acheter des vêtements, des articles de décoration intérieure et d’autres articles discrétionnaires, tout en dépensant davantage en expériences et en payant des factures d’épicerie plus élevées en raison de l’inflation. La société a également été confrontée à des réactions négatives du public à propos de sa collection de produits Pride, qui a nui à ses ventes au cours de son dernier trimestre. Il a également souligné le vol organisé dans les commerces de détail comme un défi pesant sur les bénéfices.

Target a réduit ses prévisions en août. Il l’a dit s’attend désormais à ce que les ventes comparables chutent autour d’un chiffre dans la moyenne des chiffres et que le bénéfice par action se situe entre 7 et 8 dollars pour l’ensemble de l’exercice.

Les actions de Target ont chuté de près de 18 % cette année, loin derrière les gains de 17 % du S&P 500. L’action de la société a atteint son plus bas niveau en 52 semaines fin août.

Lors d’un appel avec des journalistes le mois dernier, le PDG Brian Cornell a déclaré que Target s’attend à ce que les consommateurs se sentent sous pression dans les mois à venir en raison du retour des remboursements des prêts étudiants, de la hausse des taux d’intérêt et du coût toujours plus élevé des produits de première nécessité.

Pourtant, Target a eu la chance d’inciter les acheteurs à ajouter des articles discrétionnaires à leurs paniers, tels que du maquillage et d’autres articles de beauté.

Les ventes dans ses mini magasins Ulta au cours du deuxième trimestre fiscal ont plus que doublé et les ventes d’autres articles de beauté ont affiché des gains à deux chiffres par rapport à l’année dernière, a déclaré le mois dernier Christina Hennington, directrice de la croissance de Target.

C’est une formule que Target souhaite reproduire dans d’autres catégories telles que les bijoux.