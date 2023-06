Target Circle Week: un événement de vente de 7 jours en juillet est en concurrence avec Amazon Prime Day

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Target lance son Événement de vente Circle Week le 9 juillet, a annoncé mercredi le détaillant. L’aubaine de magasinage d’une semaine vise apparemment Amazon Prime Day, un événement de magasinage de deux jours. Les offres sont proposées exclusivement aux membres du Target Circle jusqu’au 15 juillet.

Les clients de Circle peuvent économiser jusqu’à 50 % sur la beauté, la technologie, l’alimentation et les produits ménagers, y compris les réductions sur des marques telles que Cat & Jack, Dyson et Keurig. Certains vêtements pour enfants et articles d’été comme les piscines et les jouets aquatiques bénéficient également de réductions.

Target a fourni un aperçu des baisses de prix et des offres pour le prochain événement de vente, qui comprend des opportunités de marquer une carte-cadeau :

Dépensez 40 $ en produits de beauté et de santé, recevez une carte-cadeau Target de 10 $.

Obtenez 20 % de rabais sur tous les produits Barbie.

Dépensez 50 $ en articles ménagers essentiels et recevez une carte-cadeau Target de 15 $.

Économisez 30 $ sur Keurig K-Mini (vente 60 $, régulièrement 90 $).

Économisez 350 $ sur un ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3i à écran tactile de 15,6 pouces (vente 390 $, régulièrement 740 $).

Économisez 130 $ sur l’aspirateur-balai sans fil Dyson V8 Origin (vente 300 $, régulièrement 430 $).

Si vous n’êtes pas inscrit à Target Circle, le programme de fidélité gratuit de l’entreprise, vous pouvez rejoignez ici et bénéficiez d’un accès à des offres, des récompenses et des remises sur la Circle Week. Les membres du cercle peuvent faire leurs achats en magasin, en ligne ou via l’application.

Target n’est pas le seul détaillant à offrir des remises importantes à la mi-juillet. En plus d’Amazon Prime Day, vous pouvez acheter des offres de Best Buy et Walmart pour économiser de l’argent sur la technologie, les meubles, la literie, les articles pour animaux de compagnie et plus encore.

