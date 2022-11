Target, Carnival, Advance Auto Parts, Lowe’s et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Cible – Les actions du grand détaillant ont chuté de plus de 12 % après que la société a déclaré que ses bénéfices avaient chuté d’environ 50 % au cours de son troisième trimestre fiscal et réduit ses perspectives pour le quatrième trimestre, après avoir vu ses ventes ralentir fin octobre. “En regardant vers l’avenir, nous nous attendons à ce que l’environnement difficile persiste au-delà de la saison des fêtes et jusqu’en 2023”, a déclaré son directeur financier lors d’un appel aux résultats. D’autres noms de vente au détail tels que Macy’s, Gap et Nordstrom ont suivi Target à la baisse.

Croisière Carnaval – Les actions des compagnies Carnival Cruise ont perdu 13,6% après que le croisiériste a annoncé qu’il offrirait 1 milliard de dollars de dette convertible dans le cadre de son plan de refinancement 2024.

Pièces d’auto avancées – Advance Auto Parts a chuté de 16,3 % après avoir annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes après la cloche de mardi. Le vendeur de pièces automobiles a ensuite été déclassé par UBS, qui a déclaré que les fortes pertes unitaires de l’entreprise suggèrent “qu’elle perd des clients à un rythme rapide”.

Sociétés TJX — Les actions ont gagné 4,1 % après que la société ait dépassé ses estimations de bénéfices pour le trimestre précédent et nommé un nouveau directeur financier.

Entreprises de Lowe – Les actions du détaillant ont gagné 5% après que la société a annoncé de solides bénéfices pour le troisième trimestre et maintenu ses prévisions en place. Lowe’s a déclaré que la société, contrairement à Target, ne voit pas d’impact négatif de l’inflation sur les ventes.

Marques de restaurants internationales – Les actions de la société mère de Burger King ont bondi de 6,4% après que la société a annoncé son intention d’embaucher l’ancien PDG de Domino’s Pizza, Patrick Doyle, en tant que président exécutif.

O’Reilly Automobile – Le détaillant de pièces automobiles a ajouté 2% après que la société ait augmenté son programme de rachat d’actions de 1,5 milliard de dollars.

Etsy – Les actions d’Etsy ont chuté de 2,8 % après qu’Evercore ISI ait placé l’action sur la liste des sous-performants tactiques de l’entreprise, même si elle a maintenu sa note de « surperformance » sur les actions. L’entreprise aime le potentiel à long terme d’Etsy mais voit une faiblesse du cours de l’action dans les mois à venir

Agrandir la vidéo – Le nom de la visioconférence a plongé de 3,2% après que Citi a abaissé son objectif de cours sur l’action et maintenu sa cote de vente. La banque a également réduit ses estimations pour le quatrième trimestre et l’exercice 2024.

Oscar Santé – L’action d’assurance a augmenté de 1,9 % après que Wells Fargo a surpondéré l’action, affirmant que les actions peuvent remonter de près de 40 % à l’avenir. La banque a déclaré que les perspectives d’Oscar Health semblaient “favorables” après sa sous-performance depuis le début de l’année.

Alcón — Les actions d’Alcon ont gagné 5,6 % après que la société a publié un bénéfice trimestriel qui a juste dépassé les attentes des analystes.

Lincoln National – Les actions ont augmenté de 2,1% suite à une mise à niveau vers une note d’achat par Goldman Sachs. La banque a déclaré que les actions pourraient bondir de plus de 30% par rapport à la clôture de mardi et que le nom de l’assurance devrait se remettre d’une charge démesurée qui avait auparavant affecté la confiance des investisseurs.

Sauge thérapeutique —La société de biotechnologie axée sur la santé du cerveau a ajouté 1,1 % après que le PDG Barry Greene a ajouté 14 500 actions à sa participation, selon un dossier déposé auprès de la SEC.

Cortéva – Les actions ont glissé de 1,7% à la suite d’une rétrogradation à neutre de l’achat par UBS dans ce qu’elle a appelé un appel d’évaluation. Mais UBS a relevé l’objectif de prix du fabricant de produits de semences et de cultures à 73 $ par action contre 70 $.

– Tanaya Macheel, Alexander Harring, Carmen Reinicke et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage