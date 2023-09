Target annonce la fermeture de neuf magasins dans les grandes villes de quatre États en raison du vol et du crime organisé – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

New York (CNN) — Target ferme neuf magasins dans les grandes villes de quatre États, affirmant que le vol et le crime organisé dans le commerce de détail ont rendu l’environnement dangereux pour le personnel et les clients – et non durable pour les entreprises.

La chaîne à grande surface fait partie d’une vague de détaillants – grands et petits – qui déclarent avoir du mal à contenir les délits en magasin qui ont nui à leurs résultats. Beaucoup ont fermé des magasins ou apporté des modifications à la marchandise et à l’agencement.

Néanmoins, les sceptiques affirment que les magasins n’ont pas fourni suffisamment d’informations pour étayer leurs affirmations, et au moins un détaillant a déclaré que le vol était un problème exagéré.

« Nous ne pouvons pas continuer à exploiter ces magasins parce que le vol et le crime organisé menacent la sécurité de notre équipe et de nos clients et contribuent à des performances commerciales non durables », a déclaré Target dans un communiqué. « Nous savons que nos magasins jouent un rôle important dans leurs communautés, mais nous ne pouvons réussir que si l’environnement de travail et d’achat est sûr pour tous. »

Il n’est pas évident que la criminalité s’aggrave de manière significative. Mais à mesure que les craintes économiques grandissent dans un contexte d’inflation et de hausse des coûts d’emprunt, le vol à l’étalage fait souvent partie du territoire, disent les observateurs du secteur.

Les magasins que Target prévoit de fermer fermeront leurs portes le 21 octobre. Les magasins comprennent le site d’East Harlem à New York, deux sites à Seattle, trois sites à Portland et trois sites à San Francisco et Oakland.

Le détaillant a déclaré qu’il avait renforcé la sécurité et mis en place d’autres outils antivol avant de décider de fermer les magasins.

Les employés concernés pourront être transférés vers d’autres sites Target.

Il n’est pas clair si les magasins ont sous-performé ou ont atteint leurs objectifs de revenus. Target n’a fait aucun commentaire à ce sujet ni fourni de données sur les vols dans les magasins. Target avait précédemment déclaré qu’elle s’attendait à perdre 500 millions de dollars cette année en raison de l’augmentation des vols.

Lutte contre le vol

Nordstrom et Whole Foods ont fermé leurs magasins à San Francisco. Lors de son appel aux résultats trimestriels, Dollar Tree a même annoncé qu’il pourrait cesser de vendre certains produits dans certains magasins.

Mais un dirigeant de Walgreens a déclaré plus tôt cette année qu’il était possible que la chaîne ait « trop pleuré » à cause du vol à l’étalage.

L’annonce de Target intervient le jour même où la National Retail Federation a publié de nouveaux chiffres sur l’état des vols dans les commerces de détail.

La NRF, le plus grand groupe commercial du secteur de la vente au détail, a déclaré mardi que la démarque inconnue – un terme qui fait référence aux marchandises qui disparaissent en raison de vols externes et internes, de fraudes, de dommages et d’autres raisons – a coûté aux détaillants 112,1 milliards de dollars de pertes en 2022, contre 112,1 milliards de dollars. 93,9 milliards de dollars en 2021. Le groupe a déclaré que le taux de démarque inconnue en 2022 est passé à 1,6 %, contre 1,4 % l’année précédente.

Target a déclaré qu’il continuerait à faire des « investissements importants » pour assurer la sécurité du reste de ses 150 magasins sur ces marchés et des près de 2 000 magasins au total dans tout le pays.

Outre davantage de sécurité et le verrouillage occasionnel des caisses de produits, Target a déclaré s’associer aux enquêtes sur la sécurité intérieure du département américain de la Sécurité intérieure pour lutter contre le vol au détail et réaliser des « investissements importants » dans la cyberdéfense.

Le détaillant renforce ses informations sur les menaces et son analyse de données pour suivre et capturer les activités des groupes criminels organisés, a-t-il déclaré. Target a également déclaré qu’elle soutenait la législation visant à prévenir la criminalité dans le commerce de détail.

La NRF a déclaré que les détaillants sont également de plus en plus préoccupés par le fait que les délits en magasin deviennent plus dangereux et plus violents et choisissent de fermer des magasins dans des endroits particulièrement vulnérables.

Ces emplacements de magasins ont joué un rôle important dans leurs communautés : lorsque le site d’East Harlem a ouvert ses portes en 2010, la société a déclaré que le premier magasin ouvert sur l’île de Manhattan était accessible aux piétons et aux transports en commun et qu’il soutiendrait l’économie locale.

Target a déclaré avoir soutenu les communautés dans lesquelles se trouvent les magasins par le biais de dons et d’initiatives.

« Target, Kroger et Costco sont les meilleurs au pays en matière d’investissements dans la sécurité des magasins. Ainsi, lorsque Target dénonce un crime et déclare qu’il ferme des magasins à cause de cela, c’est un coup dur pour la communauté », a déclaré Burt Flickinger, expert en vente au détail et directeur général du cabinet de conseil en vente au détail Strategic Resource Group.

Target avait prévenu en mai que l’entreprise s’apprêtait à perdre un demi-milliard de dollars cette année en raison de l’augmentation des vols.

Flickinger a déclaré que les détaillants sont aux prises avec une dynamique de crime organisé de vente au détail, ou ORC, où ce ne sont potentiellement pas davantage de personnes qui volent, mais les mêmes gangs d’individus qui volent à plusieurs reprises dans les mêmes magasins.

Les experts affirment que l’ORC est le type de vol de magasin le plus insidieux qui ébranle les détaillants. Ces groupes volent de grandes quantités de marchandises puis les revendent sur des marchés secondaires, tels qu’eBay, OfferUp et Facebook Marketplace, ou même dans la chaîne d’approvisionnement légitime.

Un facteur qui, selon la police, est un moteur du crime organisé de détail plus récemment est le fait qu’en vertu des nouvelles lois de réforme de la justice pénale et des politiques du procureur local visant à réduire l’incarcération de masse, le grand vol – la loi qui couvre le vol à l’étalage – est un crime que les juges ne peuvent pas plus une personne en prison, ni même une caution, peu importe le nombre de fois où la même personne est arrêtée.

Les conséquences du retrait d’un magasin comme Target en raison de vols répétés frappent durement une communauté, a déclaré Flickinger.

« Plus que la taxe de vente qu’elle génère, ce sont les taxes foncières commerciales qui servent à financer les écoles publiques et autres services communautaires », a-t-il déclaré. « Lorsqu’un supermarché comme Target quitte le quartier, cela érode la force économique de la communauté. Des emplois sont perdus, les fournisseurs ne viennent plus dans la région, le trafic des acheteurs diminue.»

Les petites entreprises californiennes tirent la sonnette d’alarme

Target n’est pas le seul détaillant à exprimer aujourd’hui ses inquiétudes concernant la criminalité dans le commerce de détail. Environ deux cents propriétaires d’entreprises d’Oakland ont fermé boutique pendant quelques heures mardi matin et ont organisé une manifestation pour attirer l’attention sur la criminalité qui sévit dans la région.

«Nous avons besoin de votre aide», a déclaré Carl Chan, défenseur de la sécurité publique et leader communautaire d’Oakland, dans un appel aux dirigeants de la ville, du comté et de l’État pour qu’ils augmentent la sécurité publique dans la région de la Baie. « Quand je dis que les gens ne se sentent pas en sécurité, cela ne concerne pas seulement les entreprises », a déclaré Chan, président de la Chambre de commerce d’Oakland Chinatown.

Leurs commentaires ont été repris par de nombreux dirigeants communautaires qui poussent les élus à faire davantage, mais n’ont proposé aucune solution spécifique pour lutter contre la criminalité endémique.

De nombreuses petites entreprises, y compris les dépanneurs, en sont victimes chaque jour, a déclaré Chan.

La ville d’Oakland, dans sa réponse, a déclaré qu’elle s’efforçait de renforcer la sécurité communautaire des résidents, des petites entreprises et des visiteurs avec des mesures telles que l’expansion des patrouilles à pied dans les quartiers commerciaux de la ville. Dans les semaines à venir, la ville a annoncé qu’elle verserait des subventions aux ambassadeurs communautaires, aux programmes de sécurité et à l’aide aux petites entreprises.

Les statistiques criminelles du service de police d’Oakland montrent que les cambriolages commerciaux ont bondi de 76 % entre 2021 et 2022 et sont en hausse de 56 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Le rassemblement s’est déroulé devant Le Cheval, un restaurant vietnamien incontournable depuis près de quarante ans et qui a récemment annoncé sa fermeture à la fin du mois.

« Ce restaurant a survécu à l’épidémie de crack. Ce restaurant a survécu à Occupy Oakland et aux émeutes. Ce restaurant a survécu à la pandémie. Mais ce restaurant ne peut pas survivre au crime. Nous devons y mettre un terme maintenant », a déclaré Greg McConnell, propriétaire d’un cabinet de conseil local.

Et mardi, des pilleurs ont frappé plusieurs magasins de Philadelphie. Le commissaire par intérim de la police de Philadelphie, John Stanford, a déclaré à WPVI, affilié à CNN, que les autorités ne croient pas que le pillage de la ville de mardi soir soit lié à la décision d’un juge de rejeter toutes les accusations portées contre un policier de Philadelphie qui a tué par balle un homme lors d’un contrôle routier. .

Stanford a déclaré à WPVI que les pilleurs profitaient de la situation et que des adolescents et des jeunes adultes avaient été arrêtés en raison du pillage, mais qu’ils traitaient ces individus en ce moment.

Vers 22 heures mardi soir, le quartier du centre-ville le long de Walnut Street, de Broad à Rittenhouse Square, restait fermé en raison de pillages plus tôt dans la soirée, ont déclaré à CNN les agents de la police de Philadelphie qui gardaient le quartier.

