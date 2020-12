Target permet aux acheteurs de dernière minute de se déplacer plus facilement en bordure de rue pour acheter des cadeaux de Noël et des courses.

La date limite de commande pour le ramassage ou la livraison le jour même sur Target.com ou l’application Target est 17 h le 24 décembre, Target partagé exclusivement avec USA TODAY.

«Nous savons que les clients recherchent ces cadeaux ou articles de dernière minute juste avant les vacances, et nos services de pointe le jour même sont là pour sauver la journée avec un moyen rapide, sûr et fiable d’obtenir tout ce dont ils ont besoin,» Rick Gomez, directeur du marketing, du numérique et de la stratégie de Target, a déclaré dans un communiqué.

Amazon propose également la livraison le jour même pour les cadeaux et les produits d’épicerie la veille de Noël, mais elle n’est pas disponible pour tous les produits dans toutes les régions et des commandes minimales peuvent s’appliquer.

Contrairement à d’autres détaillants, Target n’a pas besoin d’un minimum de commande ou d’un abonnement pour ses options de ramassage gratuites et sans contact. Target affirme avoir doublé le nombre de places de stationnement Drive Up pour les achats de vacances et avoir des employés supplémentaires dédiés aux options de ramassage.

Target a déclaré avoir ajouté 150 000 acheteurs Shipt cette saison pour une livraison le jour même. Les délais de livraison sont généralement disponibles jusqu’à quelques heures avant la fermeture des magasins et varient selon l’emplacement et la disponibilité de Shipt Shopper, a déclaré Target.

Target a prolongé ses heures d’ouverture dans les jours précédant Noël et la plupart des magasins sont ouverts de 7 h à minuit. Les horaires peuvent varier selon l’emplacement et sont indiqués sur le localisateur de magasins sur Target.com/store-locator.

Pour la veille de Noël, la plupart des magasins Target resteront ouverts jusqu’à 20 heures, heure locale, soit deux heures plus tard que Walmart, qui fermera les magasins à 18 heures.

