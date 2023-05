Target affirme que les pertes alimentées par le crime organisé dans le commerce de détail ont explosé

Cible a déclaré mercredi que le crime organisé au détail alimentera 500 millions de dollars de plus en marchandises volées et perdues cette année par rapport à il y a un an.

La perte d’inventaire de Target, appelée démarque inconnue, a totalisé environ 763 millions de dollars au cours du dernier exercice, sur la base des calculs des documents financiers de l’entreprise. Avec l’augmentation prévue, la démarque inconnue cette année dépasserait 1 milliard de dollars.

Il peut être difficile de quantifier le vol, car la démarque inconnue inclut également la perte de stock due à d’autres causes, telles que le vol ou les dommages causés par les employés.

Le PDG Brian Cornell a évoqué le défi lors de l’appel aux résultats du premier trimestre fiscal de la société, affirmant que le détaillant et d’autres sont aux prises avec une augmentation du vol en plus du ralentissement des ventes et des acheteurs plus sensibles aux prix. Il a décrit le vol au détail comme « une tendance à l’aggravation apparue l’année dernière » et a déclaré que les incidents violents avaient augmenté dans les magasins Target.

« Le problème nous affecte tous, limitant la disponibilité des produits, créant une expérience d’achat moins pratique et mettant notre équipe et nos invités en danger », a-t-il déclaré lors de l’appel.

Le crime organisé au détail est devenu un problème brûlant dans l’industrie, et certaines entreprises ont blâmé la croissance des marchés en ligne qui permettent aux voleurs de vendre anonymement des appareils électroniques, du maquillage et d’autres articles qu’ils ont volés dans les magasins. Dépôt à domicile , Walmart, Best Buy, Walgreens et CVS font partie des principaux détaillants qui ont parlé du problème, affirmant que la démarque inconnue s’est aggravée.

« Le pays a un problème de vol au détail », a déclaré mardi le directeur financier de Home Depot, Richard McPhail, lors d’un appel à CNBC. « Nous sommes confiants dans notre capacité à atténuer et à atténuer cette pression, mais cette pression existe certainement là-bas. »

Pourtant, il est difficile de vérifier si le vol organisé au détail a augmenté et, si oui, de combien. Rétrécir coûtent aux détaillants 94,5 milliards de dollars en 2021, contre 90,8 milliards de dollars en 2020, selon la Fédération nationale du commerce de détail. Ses données sont anonymisées et partagées par les détaillants, elles ne peuvent donc pas être vérifiées.

La criminalité externe dans le commerce de détail ne représente que 37 % de ces pertes, soit environ 35 milliards de dollars, selon les données du NRF.

Il y a d’autres mises en garde. Les craintes de Covid et les fermetures temporaires de magasins liées à la pandémie ont perturbé 2020, réduisant potentiellement le trafic piétonnier pour les acheteurs et les voleurs. De plus, la démarque inconnue ne provient pas seulement du vol à l’étalage et du vol des employés, mais également des produits endommagés tels que les meubles abimés et les aliments périmés.

Target est devenu plus vocal sur le vol organisé au détail, car il a lutté avec des stocks excédentaires et ses marges ont déçu. Il a raté les attentes de bénéfices de Wall Street pendant trois trimestres consécutifs l’an dernier. Des marchandises indésirables se trouvaient dans ses magasins et ses entrepôts, avant que l’entreprise ne prenne des mesures agressives pour annuler les commandes et démarquer les articles.

Cornell, cependant, a souligné que plus de vols sont la diminution de la cible qui s’aggrave.

Le directeur financier, Michael Fiddelke, a déclaré mercredi lors de l’appel aux investisseurs de la société que la contraction avait réduit le taux de marge brute de la société au premier trimestre fiscal d’un point de pourcentage complet par rapport à il y a un an.

Cornell a déclaré que Target tentait de réduire le vol en installant des dispositifs de protection et en ajustant l’assortiment dans certains magasins. Il a déclaré que la société travaillait avec des politiciens, des forces de l’ordre et des groupes de commerce de détail pour trouver des solutions politiques.

Certains détaillants et organisations commerciales ont fait pression pour l’INFORM Consumers Act, une loi qui vise à exiger une vérification afin que les voleurs ne puissent pas facilement vendre des biens volés ou contrefaits sur les marchés en ligne. Il a été inclus dans le programme de dépenses omnibus du Congrès à la fin de l’année dernière et repose sur l’application par les procureurs généraux des États.

Cornell a déclaré que la société « se concentre sur le maintien de nos magasins ouverts sur les marchés où des problèmes se produisent ». Il compte environ 1 900 magasins à travers le pays, situés dans les banlieues et les grandes villes, notamment New York et San Francisco.

— CNBC Gabrielle Fonrouge contribuer à ce rapport.