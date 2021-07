TAREK El Moussa s’est envolé pour Saint-Barth avec sa fiancée Heather Rae Young après avoir fait exploser son ex Christina Haack.

La star de Flip Or Flop aurait a qualifié Christina de « perdante ratée » qui était une version « plus pauvre et moins chaude » de Heather dans une diatribe sur le tournage de leur émission.

Instagram

Tarek El Moussa s’est envolé pour Saint-Barth avec sa fiancée Heather Rae Young après avoir qualifié son ex Christina Haack de « fou »[/caption]

Instagram

La star de Flip Or Flop aurait qualifié Christina de « perdante folle et échouée »[/caption]

Et Tarek, 39 ans, semblait vouloir échapper aux accusations alors qu’il s’envolait pour l’île des Caraïbes avec Vendre le coucher du soleil étoile Heather.

chauffage, 33 ans, a partagé un selfie adoré du couple prenant son petit-déjeuner dans un complexe de luxe de l’île.

L’agent immobilier a sous-titré la photo: « Petit-déjeuner avec mon doux amour. »

Elle a également partagé des clichés de leurs cocktails au coucher du soleil plus tard dans la journée et un boomerang de vagues s’écrasant sur la plage près de deux chaises longues.

Tarek, quant à lui, a écrit sur Instagram : « 3 vols plus tard et nous sommes arrivés à Saint-Barth. Heureux d’être ici, mais mes bébés me manquent déjà.

Parallèlement, il a partagé une vidéo de lui-même jouant avec Brayden – le fils de cinq ans qu’il partage avec Christina.

Lui et Christina sont également parents d’une fille de 10 ans appelée Taylor.

« LA RANT SAUVAGE »

L’escapade de Tarek survient quelques heures seulement après qu’il a été affirmé qu’il s’était lancé dans une diatribe sauvage contre son ex-femme sur le tournage de Flip or Flop.

Il aurait dit qu’il l’avait « fabriquée » et que Heather était « plus chaude » et « plus riche ».

La star de HGTV aurait critiqué son ex après avoir appris qu’elle avait « fumé du venin de crapaud » après son divorce pour diminuer son stress.

Après que la blonde ait alerté son ex qu’il était temps de filmer, il aurait « n’a pas aimé la façon dont elle lui a signalé qu’elle et l’équipe étaient prêtes à commencer le tournage ».

La star de télé-réalité a ensuite explosé sur la mère de ses enfants, alors qu’il la comparait à sa nouvelle fiancée, Heather Rae Young, qu’il prétendait être beaucoup plus « chaude » et « plus riche » qu’elle.

Tarek a ajouté qu’il avait « rendu » Christina célèbre et l’avait qualifiée de « perdante lavée ». TMZ signalé.

La personnalité de la télévision a même déclaré qu’il « aimait la regarder échouer » et a terminé son coup de gueule en criant: « Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Cela s’appelle gagner. Le monde sait que tu es fou !

Une source a déclaré au média que ce n’était pas la première fois que Tarek s’en prenait à l’investisseur immobilier, et l’incident précédent était si grave qu’ils « ont arrêté de filmer ensemble le reste de la journée ».

TENSION SUR LE PLATEAU

le ex-couple ont été forcés de tourner leurs scènes séparément en raison d’altercations agressives, a affirmé l’initié.

La source a également révélé que la colère de Tarek provenait de La décision de Christina de « fumer du venin de crapaud » après son divorce et qu’il s’inquiète pour la sécurité de leurs deux enfants.

La mère de trois enfants est récemment entrée dans une relation avec un homme nouveau nommé Salle Josué après son deuxième divorce.

Avant leur relation, elle a dit à ses fans sur Instagram qu’elle avait fait un voyage spirituel et s’était défoncée d’un crapaud Bufo.

À côté d’une photo de ses câlins avec Josh sur la plage, Christina a écrit : « J’ai rencontré Josh quand je n’étais pas dans un état de peur ou de combat ou de fuite… J’avais pris un congé social, embauché un coach spirituel et fumé un Crapaud Bufo (qui a essentiellement réinitialisé mon cerveau et a éliminé des années d’anxiété en 15 minutes).

«Lorsque nous nous sommes rencontrés au printemps dernier, les synchronicités nous ont frappés si fort et si vite qu’elles étaient impossibles à ignorer. Je me suis immédiatement sentie folle de protection envers lui et j’ai voulu le garder pour moi et apprendre à me connaître avant que la tornade (attention médiatique) ne frappe », a-t-elle avoué.





«Nous avons eu quelques mois solides pour apprendre à nous connaître et j’ai adoré chaque seconde. La soi-disant « renommée » fournit tellement de choses, mais cela a un coût. Ils vous construisent puis vous détruisent.

Christina a poursuivi: « Je suis peut-être un peu folle et je ne suis certainement pas parfaite, mais je ne vivrai jamais ma vie en fonction des jugements ou des opinions des autres. »

Christine et Tarek se sont mariés de 2009 à 2018 et peu de temps après leur divorce, elle s’est fiancée à Ant Anstead.

L’alun de Christina on the Coast n’a duré que trois ans avec la star de Wheeler Dealers avant de décider d’arrêter.

Instagram

Heather a partagé des photos de leurs cocktails au complexe des Caraïbes[/caption]

Instagram

Elle a regardé le soleil se coucher sur la plage avec son fiancé[/caption]