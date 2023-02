Tarek El Moussa et Heather Rae Young révèlent comment Christina Haack a réagi à la naissance de leur bébé

Tarek El Moussa et Heather Rae Young ont accueilli leur fils Tristan Jay, qui a rejoint les deux enfants de Tarek et de l’ex Christina Haack, Taylor, 12 ans, et Brayden, 7 ans, le 3 janvier.