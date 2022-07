Tarek El Moussa et Heather Rae Young attendent leur premier enfant ensemble.

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tarek El Moussa et Heather Rae Young attendent leur premier enfant.

Le couple a annoncé la nouvelle sur Instagram mercredi.

“Surprise !!! Baby El Moussa arrive début 2023 !!” ils ont écrit à côté des images du duo sur la plage.

Dans le diaporama, les enfants d’El Moussa de son précédent mariage avec Christina Haack sont vus jouer dans le sable portant des chemises qui disent “grand frère” et “grande soeur”.

TAREK EL MOUSSA, HEATHER RAE YOUNG SE MARIENT: “CHEERS TO FOREVER AND ALORS”

Haack et El Moussa ont été mariés pendant neuf ans et partagent deux enfants : Taylor et Brayden. Haack a accueilli son troisième enfant, Hudson, avec Ant Anstead en 2019.

El Moussa et la star de “Selling Sunset” se sont mariés en octobre 2021 après un peu plus de deux ans de relation. Les deux ont annoncé leurs fiançailles quelques jours seulement après avoir célébré leur premier anniversaire de relation.

Lors de l’annonce de leurs fiançailles, El Moussa et Young ont partagé des photos d’eux-mêmes glamour alors qu’El Moussa glissait une bague au doigt de sa future épouse.

“Elle a dit oui!” a déclaré la star de HGTV. “#FlippingHerLastName.”

Dans la légende de son propre messageYoung a écrit : “La future Mme Tarek El Moussa !!!!”

En novembre, El Moussa a expliqué à Fox News Digital en quoi son deuxième mariage serait différent du premier.

“Je suis à un endroit différent de ma vie”, a-t-il déclaré. “Je suis plus vieux. J’ai de l’argent. Je ne suis pas enfermé dans mon esprit. Je suis plus sage. J’ai plus d’expérience. C’est complètement différent.”

Survivant du cancer, la star de télé-réalité a déclaré que le fait d’avoir été diagnostiqué en 2013 l’avait amené à “se remettre en question [my] vie, ce que je sais, qui je suis, où [I’m] aller, qui je veux être. C’est définitivement une chose qui change la vie et qui est très effrayante. Après avoir vaincu le cancer et prospéré, vous obtenez quelque chose qui s’appelle l’appréciation et vous devenez reconnaissant pour la vie que vous avez.”

El Moussa a déclaré que son divorce avec Haack l’avait forcé à grandir en tant que personne.

“Ma santé mentale était dans le caniveau pendant des années”, a déclaré l’investisseur immobilier. “Et j’ai travaillé très, très dur pour le sortir du caniveau et être là où il est aujourd’hui, être heureux, fiancé, amoureux, [but] c’était beaucoup de travail acharné.”

