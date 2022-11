Tarek El Moussa et Christina Hall se réunissent pour le projet final, “Flip or Flop : The Final Flip”

Tarek El Moussa et Christina Hall sont sur le point de se réunir pour un dernier projet ensemble, “Flip or Flop : The Final Flip,“ avant de se séparer officiellement après leur séparation.

Dans leur dernière spéciale ensemble, El Moussa et Hall sont sur le point d’entreprendre l’un de leurs projets les plus difficiles à ce jour, un duplex à Sunset Beach. En plus des images de la construction et de la rénovation, il y aura également des images d’interview d’El Moussa et Hall discutant des moments les plus fous qu’ils ont vécus au cours des 10 saisons de tournage de “Flip or Flop” et de ce qu’ils ont appris sur le retournement de maisons à cette époque, selon Divertissement ce soir.

Le couple a filmé leur populaire émission HGTV pendant 10 saisons d’avril 2013 à mars 2022, continuant même à filmer après avoir demandé le divorce en 2017. Dans l’émission, l’ancien couple achetait des maisons, souvent sans même l’avoir vue, pour entrer dans et le remodeler complètement dans l’espoir de le vendre à un acheteur digne de ce nom.

Depuis, ils se sont remariés et ont leurs propres émissions sur le réseau, mais reviendront une fois de plus pour donner aux fans une chance de dire au revoir à l’émission.

Dans la nouvelle émission, HGTV a annoncé que l’ancien couple avait acheté “une propriété coûteuse près de la plage avec des plans pour la convertir d’un duplex en une maison unifamiliale. Le couple devra faire face à des problèmes d’aménagement, des retards de permis, des coûts croissants et les incertitudes travailler avec un nouvel entrepreneur pour créer une magnifique propriété avec un design contemporain côtier et des vues sur l’eau.”

Pendant ce temps, les projets solo d’El Moussa et de Hall en dehors de “Flip or Flop” reviendront à Discovery + avec de nouvelles saisons en 2023. El Moussa devrait revenir à son émission, “Flipping 101 With Tarek El Moussa”, et Hall est prêt pour revenir à son émission, “Christina on the Coast”.

Ils apparaîtront également dans de nouvelles émissions, “Christina in the Country” et “The Flipping El Moussas”, dans lesquelles El Moussa jouera avec sa nouvelle épouse, la star de “Selling Sunset”, Heather Rae El Moussa.

Tarek et Heather Rae ont été vus pour la première fois en train de se connaître en 2019, après s’être rencontrés pour la première fois lors d’une fête du 4 juillet, confirmant leur relation un mois plus tard en août. Un an après avoir été aperçus ensemble pour la première fois, le couple a annoncé ses fiançailles sur Instagram en juillet 2020, se mariant officiellement en octobre 2021.

Heather Rae a annoncé sur Instagram en juillet 2022 qu’elle attendait son premier enfant avec Tarek, annonçant plus tard que le couple attendait un petit garçon.

“Flipping El Moussas” agira à la fois comme une émission sur le retournement de maisons et comme une émission de téléréalité sur la vie quotidienne de Tarek et Heather.

“Nous sommes ravis d’amener les téléspectateurs dans notre monde pour voir les tenants et les aboutissants de notre vie quotidienne”, ont déclaré Tarek et Heather Rae dans un communiqué. “En tant que parents occupés et experts immobiliers prospères, les fans peuvent nous regarder passer du petit-déjeuner pour les enfants le matin à la conclusion d’accords commerciaux l’après-midi. Les caméras capturent notre voyage comme jamais auparavant, et nous ne pouvons pas attendez de tout partager.”

“Flip ou Flop : le dernier flip” est prévu pour la première sur HGTV le 1er décembre et sera disponible en streaming sur Discovery + le lendemain.