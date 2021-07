TAREK El Moussa a présenté ses excuses à son ex Christina Haack pour l’avoir qualifiée de « perdante lavée » lors d’une diatribe sur le plateau.

Les stars de Flip ou Flop ont eu une altercation verbale animée devant toute l’équipe de production plus tôt cette semaine.

Getty

Tarek El Moussa s’est excusé d’avoir explosé sur son ex-femme Christina Haack[/caption]

Instagram/Christina Haack

Il l’a qualifiée de « perdante ratée »[/caption]

Tarek, 39 ans, a affirmé qu’il avait « super remords » pour sa diatribe non sollicitée envers son ex-femme, a révélé une source à Gens.

L’initié a déclaré: « Ils sont entrés en désaccord. Tarek s’est déchaîné et il est plein de remords.

« Ce sont des ex qui partagent une histoire, des enfants et un lieu de travail, mais en dehors de la parentalité, ce ne sont pas des amis », ont-ils ajouté, expliquant davantage la relation des co-stars de HGTV.

BATAILLE DES EXES

Mardi TMZ a annoncé que Tarek avait explosé dans un saccage après que Christina lui ait demandé de se dépêcher pour qu’ils puissent commencer le tournage.

Le père de deux enfants aurait « n’a pas aimé la façon dont elle lui a signalé qu’elle et l’équipe étaient prêtes à commencer le tournage ».

La personnalité de la télévision alors a éclaté sur son ex-femme alors qu’il la comparait à sa nouvelle fiancée, Heather Rae Jeune.

Tarek a affirmé qu’Heather était beaucoup plus « chaude » et « plus riche » que Christina, qu’il l’avait « rendue » célèbre et l’avait qualifiée de « perdante ratée ».

La star de télé-réalité a ajouté qu’il « aimait la regarder échouer » et a clôturé son coup de gueule en criant : « Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Cela s’appelle gagner.

« Le monde sait que tu es fou !

Ce n’était apparemment pas la première explosion de Tarek, car la source a révélé qu’un incident antérieur avait amené les ex à « arrêter de filmer ensemble pour le reste de la journée ».

En raison d’altercations agressives, les coparents ont été contraints de tourner le reste de cet épisode séparément.

MOMMY’S GONE WILD

L’initié a expliqué que la colère de Tarek provient de La décision de Christina de « fumer du venin de crapaud » après son deuxième divorce et qu’il s’inquiète pour la sécurité de leurs deux enfants.

Les deux partagent les enfants Taylor, 10 ans, et Braydon, cinq ans, et Christina, 38 ans, a également un fils de 1 an avec son plus récent ex-mari, Ant Anstead.

La source a poursuivi en disant qu’étant donné qu’elle et Tarek sont tous deux des cadres de la série, « il va y avoir des tensions de temps en temps, c’était l’un de ces incidents ».

NOUVEL AMOUR

Christina a récemment commencé une relation avec un homme nouveau nommé Salle Josué après son deuxième divorce.

Avant de rencontrer son nouveau beau, elle a dit à ses fans sur Instagram qu’elle avait fait un voyage spirituel et s’était défoncée d’un crapaud Bufo.





« J’ai rencontré Josh alors que je n’étais pas dans un état de peur ou de combat ou de fuite… 15 minutes) », a-t-elle affirmé.

Elle a avoué : « Lorsque nous nous sommes rencontrés au printemps dernier, les synchronicités nous ont frappés si fort et si vite qu’elles étaient impossibles à ignorer. Je me suis immédiatement sentie folle de protection envers lui et j’ai voulu le garder pour moi et apprendre à me connaître avant que la tornade (attention médiatique) ne frappe.

«Nous avons eu quelques mois solides pour apprendre à nous connaître et j’ai adoré chaque seconde. La soi-disant « renommée » fournit tellement de choses, mais cela a un coût. Ils vous construisent puis vous détruisent.

Getty

Tarek et Christina ont été mariés pendant neuf ans[/caption]

Getty Images – Getty

Il est maintenant fiancé à Heather Rae Young[/caption]

Instagram

Christina a récemment divorcé d’Ant Anstead et sort maintenant avec Josh Hall[/caption]