Tardy Travis Kelce fait attendre Taylor Swift sur la piste pendant près d’une heure à Kansas City avant que le couple adoré ne s’envole pour la côte Est

Elle est la plus grande pop star du monde et n’est pas quelqu’un qui a l’habitude de se faire attendre.

Mais Taylor Swift a dû s’attarder sur la piste pendant près d’une heure mardi soir après que Travis Kelce soit arrivé en retard pour leur vol privé.

DailyMail.com a eu un aperçu du couple le plus sexy du monde montant à bord d’un élégant jet Gulfstream à destination de la côte Est. Mais l’escapade ne s’est pas déroulée comme prévu puisque Taylor et son père Scott sont montés à bord à 18h05 tandis que l’ailier rapproché des Chiefs n’est arrivé dans son Hummer qu’à 19h.

La star agitée de la NFL a ensuite tenté de conduire l’énorme véhicule électrique sur le tarmac pour trouver la porte verrouillée. Finalement, un membre de l’entourage de sécurité armé de Swift a réussi à le transporter jusqu’à l’avion de 61 millions de dollars et Kelce, au visage rouge, s’est précipité dans les escaliers.

Ils ont décollé juste au moment où son frère Jason arrivait au même aéroport de la région de Kansas City pour rentrer chez lui à Philadelphie.

Tardy Travis Kelce a fait attendre Taylor Swift près de la piste alors qu’ils quittaient Kansas City mardi

La star des Chiefs a un week-end de congé dans la NFL, ce qui lui laisse libre de s’en sortir avec sa petite amie

Mais le vainqueur du Super Bowl a fait attendre Swift pendant près d’une heure avant de prendre l’avion.

Kelce et Swift se dirigent vers la côte est après avoir quitté le Missouri mardi

Les Chiefs ont une semaine de congé, donc Kelce ne devrait pas reprendre l’entraînement avant que l’équipe ne commence à se préparer pour son affrontement du 20 octobre avec les 49ers. Il avait passé la journée à divertir Swift dans son vaste manoir de Kansas City après qu’elle et Scott soient arrivés 24 heures plus tôt pour regarder le match des Saints.

Ils ont porté un toast à la victoire de la semaine 5 avec un affichage typiquement rempli de PDA, avec des images publiées sur X du couple profitant d’un baiser et d’un câlin d’après-match dans la boîte VIP de Swift.

La chanteuse de Bad Blood avait haussé les sourcils lorsqu’elle était absente alors que Travis célébrait ses 35 ans samedi en organisant un festival de voitures suivi d’un dîner privé.

Mais son arrivée au match était largement attendue après qu’il ait laissé échapper qu’elle venait en ville tout en discutant avec des invités VIP lors de son événement Kelce Car Jam.

Travis a au moins pu célébrer avec ses proches, avec tout le clan Kelce présent, y compris Donna, papa Ed, Jason et sa femme Kylie. Patrick Mahomes et sa femme Brittany ont également rugi dans une supercar Ferrari 812 d’une valeur de 500 000 $ – l’un des nombreux moteurs coûteux défilés lors de la fête de quartier de samedi soir.

Les bénéfices ont été reversés à la Kelce’s 87 & Running Foundation, qui collecte des fonds pour les enfants dans le besoin à Kansas City et Cleveland. La famille s’est ensuite rendue au centre-ville de Kansas City pour une after-party privée au chic Aristocrat Lounge au-dessus du Midland Theatre.

Donna a partagé un échange amusant avec DailyMail.com lorsque nous lui avons demandé ce qu’elle avait acheté à Travis pour son anniversaire. « Je ne peux pas vous le dire parce que je le lui donnerai après le match de lundi », a-t-elle ri, avant de monter dans une limousine pour retourner à son hôtel.

Taylor et son père Scott sont montés à bord de l’avion en premier, seulement pour que Kelce les fasse attendre.

La chanteuse et son père sont montés dans l’avion environ une heure avant que Kelce ne les rejoigne.

Travis et Taylor ont passé la journée au manoir de Kelce à Kansas City avant de se diriger vers l’aéroport.

Swift et Kelce posent avec des amis après que les Chiefs ont battu les Saints de la Nouvelle-Orléans lundi

Swift était de retour dans les tribunes lundi soir alors qu’elle encourageait Travis et les Chiefs à la victoire

Les spéculations selon lesquelles Taylor se rendrait à Kansas City avaient tourbillonné toute la semaine avec une rumeur circulant selon laquelle elle louait un restaurant de barbecue populaire mercredi soir pour une célébration avant son anniversaire. Il n’y a cependant aucune observation confirmée de la chanteuse, qui a déployé des efforts considérables pour masquer les détails de son vol et le lieu où elle se trouve depuis l’attaque terroriste déjouée lors de son concert à Vienne en août.

Swift n’était pas non plus là pour voir les Chiefs battre les Chargers de Los Angeles 17-10 dimanche dernier. Mais, selon une source bien placée, son absence n’indiquait pas que sa romance avec Kelce se calmait : Swift ne voit tout simplement pas beaucoup son petit ami lorsqu’il joue à l’extérieur.

En venant uniquement aux matchs à domicile, ils peuvent profiter d’un moment calme et de qualité dans la maison ultra-privée de Kelce, entourée de grands arbres et d’arbustes et accessible uniquement en passant une porte de sécurité ouverte 24 heures sur 24.

Situé dans le parc bien entretenu d’une communauté fermée et loin du regard du public, c’est le lieu idéal pour des rendez-vous discrets, des dîners et des soirées cinéma. Kelce et Swift se sont aventurés inaperçus à la fin du mois dernier lorsque le restaurant chic de Kansas City, Noka, aurait été fermé au public afin qu’ils puissent profiter d’un rattrapage intime.

Selon Deux Moi, « le restaurant prétendait qu’il était fermé pour maintenance mais c’est le même restaurant où Britanny Mahomes a fêté son dîner d’anniversaire il n’y a pas très longtemps ».

Swift était de retour pour soutenir les Chiefs après avoir raté les deux derniers matchs sur route et le 35e anniversaire de Kelce samedi, où il a organisé un événement caritatif à Kansas City.

Cela fait suite à une période mouvementée pour Kelce et Swift, qui ont récemment célébré un an après avoir officialisé leur romance avec l’anniversaire de la première présence publique du chanteur au Arrowhead Stadium le 24 septembre.

Quelques semaines plus tôt, ils avaient été contraints de se défendre contre des allégations selon lesquelles toute leur relation n’était qu’une imposture en matière de relations publiques, suite à une prétendue fuite de documents prétendant provenir des relations publiques de Kelce.

Full Scope PR a engagé des avocats pour « engager des poursuites contre les individus ou entités responsables de la falsification illégale et préjudiciable de documents », ce qui semblait offrir une stratégie globale pour la rupture imminente de Swift et Kelce, donnant même la date de l’événement supposé au 18 septembre. .

Trois jours après la fuite, ils ont assisté à l’US Open où ils ont attiré l’attention pour leurs démonstrations d’affection très publiques alors qu’ils se déchaînaient sur « I Believe in a Thing Called Love » de The Darkness.

Pendant ce temps, sur le terrain, Kelce a connu jusqu’à présent une mauvaise saison, ce qui a amené les fans et les experts à se demander si ses nombreuses activités hors terrain ne sont pas une distraction.

Le frère aîné de Kelce, Jason, a pris son avion pour Philadelphie mardi soir.

Jason couvrait le match de son frère dans la NFL lundi dans le cadre de son travail avec ESPN.

L’ancien analyste d’ESPN, Todd McShay, a exprimé sa conviction que la star n’était pas en forme, après avoir passé son intersaison concentrée non pas sur l’entraînement, mais sur Swift.

McShay n’a pas mâché ses mots récemment sur le podcast Ryen Russillo. « Chaque émission que je regarde, chaque émission d’avant-match, émission de mi-temps, émission d’après-match, émission en semaine, chaque émission que je regarde ces dernières semaines, c’est comme si nous n’avions pas le droit de dire qu’il n’est pas en forme, qu’il a fait la fête toute l’intersaison ? ‘ dit-il.

» Il a voyagé en jet set avec la personne la plus célèbre probablement du monde entier, il boit, va à l’US Open… prends une photo de la pré-saison 2022, puis prends une photo de la pré-saison 2024, ce sont à peine le même être humain. .’