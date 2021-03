«C’était comme si j’étais attiré vers ce studio. Je me suis assis avec Leo et j’ai donné mes suggestions, puis «Loka Samasta Sukhino Bhavantu» a commencé à résonner dans ma tête, j’ai pris le micro et j’ai commencé à chanter. Pendant que je chantais, le Sutra bouddhiste du Lotus a commencé dans ma tête. J’ai conçu les voix et elles se sont juste mises en place. Je me suis senti libéré. Quand les autres l’entendent, en fait ceux qui l’ont déjà entendu, sentez que cela grandit sur vous. Une fois terminé, cela ne m’a pas laissé dormir, je voyais une femme se décoller des couches d’elle dans mes rêves… chaque image de la vidéo était parfaitement claire dans ma tête.

Chanté et composé par Taranpreet Kaur Mehndi, un single méditatif intitulé «Loka Samasta Sukhino Bhavantu» – un shloka sanskrit signifiant «Que tous les êtres du monde soient heureux et libres» – a été lancé plus tôt cette semaine. « La partie surprenante est que mon être intérieur est imprégné de Gurbani, et les mantras sanskrit, les chants ne sont pas mon jargon spirituel naturel ou ma nourriture, alors les mots m’ont trouvé et composé, et sont venus pour former cette chanson, » Taran, qui est marié à Daler Mehndi, a déclaré à IANSlife dans une interview.

