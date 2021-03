Elle a posté une photo de K-Ball et a écrit: «J’ai dû dire au revoir pour toujours à mon bébé @kballhenson JE VAIS MANQUER MON BÉBÉ DOUX. KBall était si bon avec moi. M’a donné trois belles années remplies d’amour. Tout ce que vous avez calmé l’anxiété de maman. Que vais-je faire sans toi. Maman a tout essayé pour te sauver la vie. TOUT!!! Je ne pouvais plus te regarder souffrir. La vie était rude pour ce petit gars. Il avait des problèmes de respiration qui devaient être résolus. Sa trachée était de la taille d’une paille, donc respirer, manger et jouer devenait très difficile pour lui. Il a subi deux chirurgies et son corps de Lil n’a pas pu le supporter. Je vous ai donné les trois meilleures années de votre vie. Jets privés vacances shopping film définit des séances photo la meilleure nourriture pour chiens que l’argent puisse acheter et TOUT MON AMOUR !!! Jésus c’est dur et oui JE SUIS UN ÉPAVE !!! #RIPKBallHenson. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy