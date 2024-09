Taraji P. Henson arbore une microrobe scintillante avec un décolleté plongeant racé dans des photos époustouflantes

Taraji P. Henson n’a pas manqué de peau lors d’une récente soirée, et les fans sont « complètement divertis par cette beauté ! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾. »

Le Empire La star est sortie pour la première de la série dramatique Peacock Fight Night : Le braquage d’un million de dollars le 4 septembre, arborant une microrobe plongeante dangereusement basse, de style chemise, qui scintillait partout où elle marchait.

L’ensemble blanc était éblouissant avec un col surdimensionné. Le Couleur violet (2023) L’actrice a mis en valeur son décolleté et ses abdominaux toniques dans un numéro scintillant, accessoirisé d’un mini sac à main argenté.

Sur InstagramHenson a partagé plusieurs photos de la soirée de célébration du film, dans laquelle elle joue aux côtés de son collaborateur fréquent Terrence Howardainsi que les piliers d’Hollywood Don Cheadle, Kevin Hart, Samuel L. Jackson et plus encore.

« Encore un pour ce look 💋💋💋🧡🧡🧡 », a-t-elle légendé un duo d’images le lundi 9 septembre.

Les fans et amis dans les commentaires ont été ravis non seulement de sa coupe exceptionnelle, mais aussi de sa transformation capillaire épicée.

« Et merci parce qu’on avait besoin d’être servies une dernière fois madame 🔥🔥🔥 », l’actrice Tisha Campbell Martin a écrit, tandis que Busta Rhymes Il a fait simple en utilisant quelques émojis pour exprimer ses pensées : « 🔥🔥🔥🔥🔥🔥. »

« Bébé, tu as DÉJÀ MANGÉ ça !!! 😍😍😍😍, » Sœurs étoile Cristal Renée Hayslett ajouté.

« Cette coupe et cette couleur sur toi… *bisou du chef* », peut-on lire dans un autre commentaire sur sa nouvelle coiffure.

D’un autre côté, certains n’ont pas apprécié le style de Henson de la soirée, comme deux utilisateurs d’Instagram qui ont ajouté : « Tu es magnifique, mais tu n’aimes pas ce look » et « Je l’aime mais je n’aime pas ça pour elle. »

Pourtant, quelqu’un d’autre a réagi : « Je respecte l’opinion des gens ici et tout… mais ce n’est pas pire qu’un maillot de bain, et la dame a l’air PHÉNOMÉNALE ! C’est une femme adulte qui vit sa meilleure vie et j’adore voir ça ! 😍😍😍. »

« Fight Night : Le braquage d’un million de dollars est basé sur le célèbre podcast iHeart sur les crimes réels, qui raconte l’histoire tristement célèbre d’un vol à main armée survenu la nuit du Mohamed AliLe combat de retour historique de 1970 a non seulement changé la vie d’un homme, mais a finalement transformé Atlanta en « La Mecque noire », selon son synopsis.

La série a été créée le 5 septembre 2024, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine sur Peacock le jeudi.

