Taraak Mehta Ka Ooltah Chashmah: Raj Anadkat alias Tapu brise le silence sur lui en quittant la série

Les fans de Taraak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Raj Anadkat, connu sous le nom de “Tapu”, ont finalement parlé de son départ de la série. De nos jours, de nombreux acteurs de télévision sont prêts à quitter la série pour un avenir meilleur et de bonnes opportunités. Alors que Shailesh Lodha, qui était une partie importante de la même émission, a démissionné parce qu’il n’était pas très satisfait de son rôle et a décidé de partir pour une meilleure portée pour lui en tant qu’acteur. Alors que l’exemple récent est Paras Kalnawat d’Anupamaa a été invité à quitter la série après avoir signé Jhalak Dikhhla Jaa 10 et les fabricants ont interrompu son service car il a rompu le contrat.

Raj Anadkat réagit aux rapports de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Et maintenant, depuis un bon moment, il y a un fort buzz à propos de Raj Anadkat quittant la série. Dans une interview accordée au Times, l’acteur a finalement dévoilé la mèche et maintenu l’élément de surprise pour ses téléspectateurs. Il a dit: “Les gens qui me connaissent et les fans, mes sympathisants que je suis très doué pour créer du suspense. J’aime créer du suspense et j’en profite vraiment”. Il a même ajouté que les reportages n’affectent pas et aimeraient créer du suspense : “Ces reportages et ces nouvelles ne me dérangent pas du tout. J’ai aussi le sentiment que le moment venu, tout le monde en sera informé. Je ne Je ne veux pas briser le suspense.”

Raj Anadkat a remplacé le “OG Tapu” dans la série et lentement, il a créé sa base de fans et les téléspectateurs ne seront déçus que s’il quitte également la série. Cela dit, chaque acteur est remplaçable et ils sont très conscients de ce fait car ils croient eux-mêmes que rien n’est permanent.