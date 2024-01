Tara VanDerveer établit le record du plus grand nombre de victoires dans l’histoire du cerceau de la NCAA

STANFORD, Californie — Écartez l’entraîneur K, Tara VanDerveer de Stanford est la nouvelle entraîneure de basket-ball la plus gagnante de l’histoire de la NCAA.

L’équipe féminine de basket-ball de Stanford a battu l’Oregon State 65-56 au Maples Pavilion dimanche pour donner à VanDerveer sa 1 203e victoire en carrière, dépassant l’ancien entraîneur masculin de Duke Mike Krzyzewski, qui détenait le record depuis 2019.

“C’est un formidable accomplissement pour Tara VanDerveer, qui est déjà l’un des entraîneurs les plus accomplis de l’histoire du basket-ball. C’est encore une étape importante à ajouter à un héritage incroyable”, a déclaré Krzyzewski dans un communiqué. “Plus important que tous les chiffres stupéfiants et les réalisations professionnelles, elle a eu un impact positif sur d’innombrables vies en tant qu’entraîneur et mentor. Tara reste une véritable gardienne de notre sport.”

Jouant sans l’attaquant vedette Cameron Brink, blessé au genou lors d’une victoire contre l’Oregon vendredi, le Cardinal (17-2, 6-1 Pac-12) a mis de côté un départ lent pour s’assurer que VanDerveer battrait le record devant un foule à la maison.

Environ 30 anciens joueurs de VanDerveer, dont Jayne Appel, Jennifer Azzi, Ros Gold-Onwude et Chiney Ogwumike, faisaient partie des 7 022 supporters présents pour célébrer cet exploit. L’ancien quart-arrière de Stanford, Andrew Luck, était également présent.

Après avoir pris du retard 29-28 au début du troisième quart-temps, Stanford a clôturé le quart sur une séquence de 22-14 pour prendre le contrôle avant le quatrième. L’Oregon State (15-3, 4-3) n’a pas sérieusement menacé le reste du match.

Junior Kiki Iriafen a réalisé une performance dominante pour le Cardinal, terminant avec un sommet en carrière de 36 points et 12 rebonds, tandis que Talana Lepolo a ajouté 14 points.

VanDerveer, 70 ans, en est à sa 38e saison à la Ferme après avoir été entraîneur-chef de l’Idaho (1978-80) et de l’Ohio State (1980-1985). Le quintuple entraîneur national de l’année a mené Stanford à trois titres nationaux (1990, 1992, 2021), 14 Final Fours, 25 titres Pac-12 en saison régulière et 34 voyages au tournoi de la NCAA.

Intronisée en 2011 au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, VanDerveer a accumulé plus de victoires que 355 des 360 programmes féminins de la division I de la NCAA.

En 1996, VanDerveer a pris une année sabbatique de son entraînement à Stanford pour mener l’équipe nationale féminine des États-Unis à une médaille d’or aux Jeux olympiques d’Atlanta, ce qui a ouvert la voie au lancement de la WNBA en 1997.

Elle a entraîné deux lauréats du titre de Joueuse de l’année Naismith, 36 All-Americans de la première équipe et 19 Joueurs de l’année Pac-12, tandis que près de 40 de ses joueurs sont allés jouer pour USA Basketball.

Reste à savoir combien de temps VanDerveer détiendra le record. L’entraîneur féminin d’UConn, Geno Auriemma, 69 ans, troisième entraîneur de basket-ball de la NCAA, la traîne par sept victoires (1 196). Celui qui finira avec le record dépendra probablement de celui des deux qui continuera à entraîner plus longtemps.