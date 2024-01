Tara VanDerveer entre dans l’histoire de la NCAA avec le plus grand nombre de victoires en entraînement : NPR

basculer la légende Tony Avelar/AP

Tara VanDerveer, l’entraîneur féminin de Stanford, a établi un record absolu pour le plus grand nombre de victoires en entraînement dans l’histoire du basket-ball universitaire – masculin ou féminin.

VanDerveer a remporté sa 1 203e victoire dimanche lors d’un match organisé par Stanford contre l’Oregon State au Maples Pavilion. — dépassant l’ancien entraîneur masculin de Duke, Mike “Coach K” Krzyzewski.

Les célébrations avaient déjà commencé vendredi, lorsque l’entraîneur de 70 ans – qui en est maintenant à sa 38e saison à Stanford et 45e au classement général – a égalé le record du plus grand nombre de victoires. Il a fallu 47 saisons à l’entraîneur K pour atteindre le but.

“C’est juste un hommage aux grandes équipes que j’ai eues, aux grands endroits où j’ai travaillé”, VanDerveer a déclaré au réseau Pac-12 Samedi. “C’est formidable pour le basket-ball féminin qu’il y ait autant d’attention”, a-t-elle ajouté. “Je travaille dans un endroit formidable et j’ai tellement de soutien.”

Il s’agit du dernier jalon de VanDerveer dans une longue carrière marquée par le succès.

Reconnu pour avoir occupé plus de sièges lors des matchs féminins, VanDerveer a rapidement fait de Stanford une puissance de la NCAA. Elle a mené le Cardinal à trois titres de la NCAA et à 25 titres de conférence en saison régulière. Sept anciens élèves de Stanford ont remporté huit titres WNBA.

Au cours de la saison 1995-96, elle a pris congé de Stanford pour devenir entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine qu’elle a menée aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta pour remporter une médaille d’or avec un record d’invincibilité.

Dans une récente interview avec Le New York TimesVanDerveer en a renversé quelques-uns les secrets de son succès: Embaucher correctement, rester équilibré et prendre des risques sont essentiels, dit-elle. Avoir son propre coach (un professeur de piano pour l’aider à apprendre l’instrument) lui a également donné de l’inspiration.

Avant d’arriver à Stanford en 1985, elle a commencé sa carrière d’entraîneur à 24 ans avec l’Ohio State puis l’Idaho.

Beaucoup de choses ont changé dans le basket-ball universitaire féminin depuis que VanDerveer a obtenu son diplôme de l’Université d’Indiana en 1975, où elle a occupé le poste de gardienne titulaire dans l’équipe féminine de basket-ball. Lors d’une conférence d’après-match samedi, elle a réfléchi au chemin parcouru par le sport.

“Nous nous entraînions à 19h30 parce que les garçons allaient de 14h à 19h”, dit-elle. “Nous avions Hamburger Helper quand nous rentrions à la maison à 21h30 ou 22h00. Nous lavions nos propres uniformes, nous achetions nos propres chaussures, nous conduisions des camionnettes. … Mon entraîneur était un étudiant diplômé.

“Juste pour voir l’expérience qu’elles acquièrent maintenant, je suis jalouse d’une certaine manière. Mais je parlais à mes coéquipières de l’université et je disais : ‘Un jour, il y aura des bourses pour les filles – aha, cela n’arrivera jamais.’ ” dit-elle. “Mon timing était horrible pour jouer, mais c’était très bon pour entraîner. … Vivre cela est bien plus que ce dont j’aurais pu rêver.”