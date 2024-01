Tara VanDerveer devient l’entraîneure la plus gagnante du basket-ball universitaire

STANFORD, Californie (AP) – Cela ne manque jamais, Tara VanDerveer prend toujours une minute pour remercier tout le monde d’être venu au match et cela inclut d’offrir son immense gratitude au groupe de Stanford.

Dimanche, quelques instants après avoir franchi une étape remarquable dans une carrière remplie d’eux et en tant que nouvel entraîneur le plus gagnant de l’histoire du basket-ball, elle a poliment demandé au groupe d’arrêter de jouer. VanDerveer a pris le micro et a recommencé ses mots d’appréciation.

Tout comme ceux qui l’aiment l’espéraient, VanDerveer a dépassé l’ancien entraîneur du Duke et de l’Armée Mike Krzyzewski avec sa 1 203e victoire en carrière à domicile au Maples Pavilion lorsque le numéro 8 Stanford a battu Oregon State 65-56.

“C’est vraiment spécial de gagner un match et de vous avoir tous ici pour célébrer”, a déclaré VanDerveer. « C’est aussi très spécial de voir autant d’anciens joueurs revenir. … C’est tellement excitant de voir tout le monde. Merci beaucoup à tous d’être venus, j’apprécie vraiment.

Entraîneur-chef depuis l’âge de 24 ans, VanDerveer a célébré avec des milliers de personnes sur le terrain de son équipe avec quelques dizaines d’anciens joueurs présents pour encourager l’entraîneur du Temple de la renommée pour un autre triomphe au cours d’une carrière de 45 ans remplie de réalisations mémorables.

Et pour une arène presque pleine, c’était aussi l’occasion pour les fans de montrer leur amour pour une entraîneure du Temple de la renommée qui met en lumière le basket-ball féminin depuis 4 1/2 décennies.

« Tara ! Tara ! » » ont-ils crié dans les dernières secondes avant le début de la célébration.

“C’est un formidable accomplissement pour Tara VanDerveer, qui est déjà l’un des entraîneurs les plus accomplis de l’histoire du basket-ball”, a déclaré Krzyzewski dans un communiqué. « Il s’agit d’une autre étape importante à ajouter à un héritage incroyable. Plus important encore que tous ses chiffres stupéfiants et ses réalisations professionnelles, elle a eu un impact positif sur d’innombrables vies en tant qu’entraîneur et mentor. Tara reste une véritable gardienne de notre sport.

C’était parfois tendu, avec VanDerveer debout, les bras croisés et arpentant la ligne de touche tandis que Kiki Iriafen et ses acteurs de soutien effectuaient les grands jeux quand cela comptait le plus – y compris les premiers 3 points d’Iriafen. Stanford manquait le All-American Cameron Brink en raison d’une blessure à la jambe gauche subie lors de la victoire de vendredi contre l’Oregon.

“J’adore la façon dont notre équipe s’est battue”, a déclaré VanDerveer à la foule. « Et Kiki ! »

Iriafen a contribué un sommet en carrière de 36 points avec 16 tirs sur 26 et 11 rebonds et Talana Lepolo 14 points et six passes décisives pour le Cardinal (17-2, 6-1 Pac-12). Le match a attiré une foule presque pleine de 7 022 personnes au Maples Pavilion, qui en contient 7 233.

VanDerveer s’est amélioré à 1 203-267 au total et à 1 051-216 sur 38 saisons à Stanford. 17 fois entraîneur de l’année Pac-12 avec cinq honneurs d’entraîneur national de l’année, VanDerveer a remporté trois titres de la NCAA avec Stanford – 1990, 1992 et 2021 – et a entraîné l’équipe olympique américaine de 1996 à une médaille d’or à Atlanta. Jeux pendant un an loin de Stanford.

Stanford menait 28-22 à la pause après avoir tiré seulement 12 tirs sur 34, mais a été sollicité en seconde période alors que d’anciennes joueuses vedettes telles que Jennifer Azzi, Chiney Ogwumike, Ros Gold-Onwude et Jayne Appel-Marinelli étaient parmi les personnes présentes aux côtés d’anciens joueurs. La secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice soutient l’entraîneur bien-aimé.

« Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? Cela signifie tout. C’est comme si un membre de votre famille se mariait ou si quelqu’un avait un bébé, l’entraîneur entre dans l’histoire, nous revenons tous et nous célébrons », a déclaré Ogwumike. «Cela fait simplement partie de notre vie maintenant. Se présenter pour Tara, c’est de la même manière que vous vous présentez pour une sœur, une tante, un frère. Elle est notre famille à tous.

VanDerveer a reçu des ovations chaleureuses à chaque occasion, à partir du moment où elle est entrée sur le terrain pendant les échauffements d’avant-match et à nouveau pour les présentations. Elle a remercié les Castors pour leur grâce en offrant leurs félicitations lors de la poignée de main après le buzzer final.

“J’ai pu jouer pour le plus grand entraîneur de tous les temps”, a déclaré Azzi.

Raegan Beers a marqué 18 points pour mener l’Oregon State (15-3, 4-3), qui avait remporté trois matchs consécutifs.

Stanford a raté 10 tirs consécutifs lors d’un funk au premier quart avant que Brooke Demeter ne se connecte en profondeur à 1:50.

L’entraîneur de l’État de l’Oregon, Scott Rueck, remercie VanDerveer d’avoir élevé l’ensemble au fil des décennies.

“La chose la plus remarquable chez elle, c’est qu’elle a fait cela pendant si longtemps et qu’elle est restée à un tel niveau d’excellence”, a déclaré Rueck. “Et c’est sa préparation, son souci du détail est le séparateur.”

GRANDE IMAGE

État de l’Oregon : Les Beavers ont chuté à 1-35 de tous les temps sur le terrain de Stanford et l’entraîneur Scott Rueck a une fiche de 3-22 contre Stanford. L’État de l’Oregon a perdu les 13 derniers matchs de la série depuis une victoire de 50-47 le 24 février 2017 à Corvallis.

Stanford : VanDerveer, qui n’a pas eu l’opportunité de jouer avant le Titre IX, s’estime très chanceuse d’avoir débuté tôt comme entraîneur dans l’Idaho en 1978-79. Elle a renversé le programme Vandals et l’a ensuite fait à Ohio State puis à Stanford. Elle a remporté sa 1 000e victoire le 3 février 2017 et est devenue l’entraîneure féminine la plus gagnante le 15 décembre 2020, en dépassant le regretté entraîneur du Tennessee Pat Summitt (1 098).

SUIVANT

État de l’Oregon : accueille le Colorado vendredi soir.

Stanford : Dans l’État de l’Arizona vendredi soir.

___

Basket-ball universitaire féminin AP : https://apnews.com/hub/ap-top-25-womens-college-basketball-poll et https://apnews.com/hub/womens-college-basketball