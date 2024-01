Tara VanDerveer de Stanford égale l’entraîneur K pour le plus grand nombre de victoires par l’entraîneur de basket-ball universitaire

L’entraîneur de Stanford, Tara VanDerveer, a égalé le record de l’ancien entraîneur de Duke Mike Krzyzewski pour le plus grand nombre de victoires par un entraîneur dans l’histoire du basket-ball universitaire (masculin ou féminin) avec la victoire 88-63 du Cardinal n°8 contre l’Oregon vendredi.

VanDerveer, qui en est à sa 38e saison à Palo Alto, en Californie, tentera de dépasser la marque de Krzyzewski de 1 202 dimanche, lorsque Stanford accueillera l’Oregon State.

“C’est un bel hommage aux grandes équipes que j’ai eues”, a déclaré VanDerveer après le match de vendredi. « Les grands endroits où j’ai travaillé. … C’est formidable pour le basket-ball féminin qu’il y ait beaucoup d’attention et que nous vivions une super saison.

Le Cardinal (16-2) est entré dans le match de vendredi dans le but de prolonger sa séquence de six victoires consécutives contre les Ducks et de maintenir en vie sa séquence d’invincibilité à domicile. Stanford a rebondi après une défaite dimanche dernier pour se retrouver alors numéro 1. 5 Colorado. Dans cette compétition, le Cardinal n’était mené que par six points à la mi-temps, mais a été dominé par 11 points au troisième quart et n’a tiré qu’à 32,7 pour cent du terrain au total.

La performance de vendredi s’est nettement améliorée. Stanford a limité l’Oregon à 26 points en première mi-temps et a conservé une avance à deux chiffres tout au long de la compétition. Cinq joueurs du Cardinal ont marqué à deux chiffres, menés par le double-double de Kiki Iriafen avec 21 points et 15 rebonds.

La star du Cardinal Cameron Brink, double All-American, a quitté le match au cours de la première mi-temps et n’est pas revenu au jeu. Elle est revenue des vestiaires avec un sac de glace sur le bas de sa jambe droite. Sa disponibilité sera clé dimanche contre Raeagan Beers de l’Oregon State, qui affiche une moyenne de 19,5 points et 11,9 rebonds par match cette saison pour les Beavers 15-2.

VanDerveer, membre du Temple de la renommée du basket-ball Naismith 2011, a eu une carrière pleine de distinctions. Cinq fois entraîneur national de l’année, elle est devenue l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du basket-ball universitaire féminin en décembre 2020, lorsqu’elle a dépassé Pat Summitt, membre du Temple de la renommée du Tennessee (1 098). Depuis sa première saison à Stanford en 1985-86, VanDerveer, 70 ans, a une fiche de 1 050-216 et a représenté plus de 85 pour cent du total de victoires de tous les temps du Cardinal depuis leur première saison universitaire en 1975. Le Cardinal n’a connu qu’une seule défaite. saison sous sa direction, lors de sa première saison à Palo Alto.

À l’été 1996, VanDerveer a également mené l’équipe féminine de basket-ball des États-Unis à la médaille d’or aux Jeux olympiques d’Atlanta, entamant ainsi une séquence de sept médailles d’or olympiques consécutives.

La carrière d’entraîneur universitaire de VanDerveer a commencé en 1978, lorsque, moins de cinq ans après avoir terminé sa carrière de joueuse à l’Université d’Indiana, elle est devenue entraîneur-chef de l’Université de l’Idaho. Elle y a été entraîneur pendant deux saisons avant d’entraîner à Ohio State pendant cinq ans. (Elle avait auparavant été entraîneur-chef de l’équipe JV des Buckeyes en 1976, acquérant ainsi une expérience précieuse.) À partir de 1985, elle a commencé à entraîner à Stanford. Ses équipes ont remporté 20 matchs ou plus à 38 reprises (un record de la NCAA), y compris au cours de chacune des 22 dernières saisons.

(Photo : Chris Gardner/Getty Images)