L’entraîneur de basket-ball féminin de Stanford, Tara VanDerveer, a enfilé le grand pull en molleton noir que son équipe lui a donné avec le surnom rarement utilisé « T-Dawg » écrit dans le dos.

Bien sûr, le T signifie Tara, mais mardi cela pourrait avoir une autre signification: comme dans « Top Dawg ».

Plus tôt, VanDerveer se tenait sur la touche d’un gymnase presque vide. Il y avait d’autres joueurs, entraîneurs, officiels et membres du personnel de l’aréna. Mais il n’y avait pas de fans applaudissant au Alex G. Spanos Center, Stockton, alors que le n ° 1 Stanford a battu l’Université du Pacifique 104-61 et que VanDerveer est devenu l’entraîneur le plus gagnant de tous les temps en basketball universitaire féminin.

Les 1099 victoires de VanDerveer éclipsées par un entraîneur légendaire du Tennessee Pat Summit.

« C’est spécial car je pense que l’ampleur de ces nombreuses victoires », a déclaré VanDerveer. « Je n’ai jamais pensé: ‘Eh bien, je vais essayer de gagner 1 000 matchs.’, Ou quelque chose comme ça. C’est spécial. Avoir actuellement l’équipe n ° 1. Etre invaincu. Jouer dans une pandémie. Je n’oublierai jamais ça , pour sûr. »

Il y a eu de nombreuses réalisations mémorables au cours des 42 années de carrière de VanDerveer.

Elle a remporté deux championnats nationaux de la NCAA à Stanford. Elle a été nommée entraîneure nationale de l’année à quatre reprises. Elle a été entraîneure Pac-12 de l’année 15 fois.

Elle est maintenant l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire du basketball universitaire masculin et féminin.

Le Cardinal a dominé Pacific de 32 points en seconde période, après que les Tigres aient tiré 40% du terrain pour rester à un seul chiffre pendant la majeure partie de la première période.

Les seniors du Pacifique Brooklyn McDavid et Lianna Tillman ont combiné pour 27 points, mais Lexi Hull (17 points) et Kiana Williams (14 points) étaient trop pour les Tigers.

L’avance du Cardinal est passée à 32 points au troisième quart.

La carrière d’entraîneur de VanDerveer a commencé avec deux saisons à Idaho (1978-80), puis cinq à Ohio State, avant d’arriver à Stanford en 1985. Depuis lors, elle est créditée pour 947 des 1123 victoires de Stanford depuis qu’elle est devenue un programme universitaire en 1975, et a pris le Cardinal à 31 tournois NCAA et 12 Final Fours.

VanDerveer, qui a égalé Summitt après la victoire 83-38 du Cardinal sur Cal, le 15 décembre, détient le troisième meilleur pourcentage de victoires de l’histoire du basket-ball universitaire féminin et compte plus de victoires que 344 des 351 programmes D-1 de la NCAA.

« Je repense à tous les différents joueurs que j’ai entraînés », a déclaré VanDerveer. « Je veux juste remercier tous les joueurs que j’ai entraînés. Tous les administrateurs pour lesquels j’ai travaillé. Entraîneur adjoint avec qui j’ai travaillé. Entraîneurs. Tout le monde vient de faire de cette course une super course. »

