Tara Sutaria partage des photos de rendez-vous nocturnes avec une note cryptique au milieu des rumeurs de rupture avec Aadar Jain [View Post]

Tara Sutaria est l’une des actrices les plus populaires du pays. Elle a commencé comme actrice de télévision et a finalement fait ses débuts à Bollywood avec Étudiant de l’année 2. L’actrice était en couple avec Aadar Jain pour un couple d’années. Et maintenant, il semble que les deux aient décidé d’arrêter. Eh bien, ni Tara ni Aadar n’ont commenté quoi que ce soit sur leurs rapports de rupture. Au milieu des rumeurs de rupture, Tara Sutaria a publié des photos étonnantes sur son compte Instagram qui sont devenues le sujet de conversation de la ville.

Tara Sutaria partage des photos et écrit une note énigmatique

Tara Sutaria a fait la une des journaux dans la section Entertainment News pour sa rupture présumée avec Aadar Jain. Et au milieu des rumeurs, les photos de Tara Sutaria sur son gramme deviennent virales. La beauté de Tadap est vue en train de poser pour la caméra lors d’un dîner aux chandelles. Elle est tout sourire pour la photo et a écrit les paroles de The Very Thought Of You en légende. Les paroles parlent de rêverie et de pensées d’êtres chers.

Tara est vue dans un haut noir et blanc. La chandelle baigne son visage dans la lumière dorée pendant qu’elle regarde la caméra et pose pour les photos. Dans ses histoires Instagram, Tara Sutaria a mentionné qui était son rendez-vous. Tara a tagué son amie Shraddha Mehta et a écrit : “Soirées avec ma meilleure fille”. Découvrez le message de Tara Sutaria ici:

Tara Sutaria ignore la question de la rupture

Lorsque l’actrice a été aperçue à l’aéroport récemment après que les rumeurs de rupture avec Aadar Jain ont fait surface, Tara Sutaria a été cliquée par les paparazzi. Ils lui ont posé la question sur sa rupture mais Tara a ignoré la question. Elle a remercié le pas et est allée directement à l’intérieur de l’aéroport.

Côté travail, Tara Sutaria a été vue pour la dernière fois dans Ek Villain Returns avec Disha Patani, John Abraham et Arjun Kapoor. Selon IMDB, elle a Apurva dans le pipeline.