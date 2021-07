Tara Sutaria fait monter le mercure dans un bikini Dior, son petit-ami Aadar Jain bave devant son look hot ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Tara Sutaria a augmenté le quotient de chaleur avec ses dernières photos dans un bikini noir et blanc de la marque de haute couture Dior.

L’actrice de ‘Marjaavaan’ s’est rendue sur Instagram pour partager ses photos torrides. Sur les deux photos, l’actrice montre son corps ciselé, tout en se taquinant avec un jean bleu clair ouvert sur son bas de bikini.

Le petit ami de Tara et aussi Kareena Kapoor et le cousin de Ranbir Kapoor Aadar Jain n’ont pas pu s’empêcher de commenter les photos torrides de sa petite amie. Aadar a laissé tomber un emoji de bave, de feu et de cœur dans la section des commentaires.

L’actrice Janhvi Kapoor a également réagi aux images et a écrit » Omg « . La sœur de l’acteur Tiger Shroff, Krishna Shroff a également commenté avec des emojis de feu.

Beaucoup d’autres ont également apprécié l’avatar sexy de Tara. « Mon téléphone a un peu trop chauffé », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit: « Yaar maar hi daalonge kya ».

Tara sortirait avec Aadar Jain depuis 2019, le couple a rendu leur relation publique en 2020. L’actrice est souvent vue consacrer des publications Instagram à son beau et l’accompagne également pour ses fonctions familiales.

L’an dernier, les tourtereaux se sont envolés pour les Maldives pour fêter l’anniversaire de Tara.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans Tadap de Milan Luthria aux côtés du fils de Suniel Shetty, Ahan Shetty. Ce sera le premier film d’Ahan. Tara a également Heropanti 2 d’Ahmed Khan face à Tiger Shroff et elle sera également vue dans Ek Villian 2 de Mohit Suri avec Aditya Roy Kapur, John Abraham et Disha Patani.