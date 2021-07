Tara Sutaria exhibe un corps tonique en bikini et fait tourner les têtes sur les dernières photos

Tara Sutaria a partagé des photos d’elle sur les tournages de « Heropanti 2 ». En tant qu’utilisatrice active des médias sociaux, Tara s’assure d’interagir avec ses fans de temps en temps.

L’actrice a récemment publié des photos de bikini sensuelles qui ont rendu les fans gaga devant l’actrice.

On la voit sur les photos mettant en scène ses courbes accentuées dans un ensemble bikini Dior. Un haut de bikini avec des découpes triangulaires et des bretelles au cou et au dos était inclus dans l’ensemble. Elle portait un bas de bikini identique avec. Elle portait un jean vieilli par-dessus son bas, qu’elle gardait déboutonné. Elle a complété son look sexy avec un maquillage rosé qui comprenait une poudre bronzante, un surligneur, des joues rouges et un brillant à lèvres.

Affichant ses abdominaux toniques, elle a sous-titré les photos « chaud pour @dior ».

L’actrice a partagé une photo BTS (dans les coulisses) d’elle essayant de faire la sieste sur son compte Instagram officiel.

Elle est vue entièrement maquillée et coiffée d’un rouleau. Tara a révélé qu’elle tournait pour son prochain film, « Heropanti 2 », à 5 heures du matin

« 5 heures du matin, shoot daze #Heropanti2 (sic) », a-t-elle légendé le post.

Côté cinéma, Tara a été vue pour la dernière fois dans « Marjaavaan » de Mohit Suri face à Sidharth Malhotra. Et elle a pas mal de projets dans son pipeline, y compris les suites « Ek Villain Returns » et « Heropanti 2 ». En dehors de cela, elle figurera également dans le drame d’action romantique « Tadap » du cinéaste Milan Luthria face au fils de Suniel Shetty, Ahan Shetty.