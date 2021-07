Tara Sutaria et Arjun Kapoor reprennent le tournage de ‘Ek Villain Returns’, partagent une photo BTS

Les acteurs Arjun Kapoor et Tara Sutaria ont repris le tournage de leur prochain film, « Ek Villain return ». Les deux acteurs se sont rendus sur leurs réseaux sociaux jeudi 8 juillet pour partager que le tournage du prochain programme du film a commencé.

Prenant sur son Instagram, Tara a partagé une photo BTS des décors du film. Sur la photo, le réalisateur du film, Mohit Suri, peut être vu avec un masque. Devant lui se trouve un clap sur lequel est écrit « Ek Villain Returns ».

En partageant la photo, elle a écrit : « Villain Mode On ! Le tournage de #EkVillainReturns reprend. »

Arjun Kapoor a réagi au message de Tara et a écrit « Aye méchant » dans la section des commentaires. À cela, Tara a répondu en disant: « @arjunkapoor Tu méchant… (cela pourrait durer des jours) »

Arjun, qui est occupé par les promotions de son prochain film ‘Bhoot Police’, a également partagé le même message. Le film met également en vedette John Abraham et Disha Patani dans les rôles principaux. Le film a été diffusé le 1er mars à Mumbai et le premier programme a été tourné avec Disha et John. Le deuxième programme du film a été tourné avec Tara et Arjun à Goa.

Tara aurait la possibilité de chanter une chanson dans le film, en plus d’essayer un rôle. ‘Ek Villain Returns’ est la suite du film de Bollywood 2014 ‘Ek Villain’ qui mettait en vedette Sidharth Malhotra, Shraddha Kapoor et Riteish Deshmukh dans les rôles principaux.

Sorti en 2014, ‘Ek Villain’ tournait autour de l’histoire d’un criminel endurci dont la femme en phase terminale a été assassinée par un tueur en série. Avec Sidharth, Shraddha et Riteish dans les rôles principaux, le film a été un succès au box-office.

Outre la suite de « Ek Villain Returns », Tara sera ensuite vue dans « Tadap » avec le fils de Sunil Shetty, Ahan Shetty, qui marquera ses débuts à Bollywood avec le film. Pendant ce temps, Arjun sera prochainement vu dans ‘Bhoot Police’ qui met également en vedette Saif Ali Khan, Jacqueline Fernandes et Yami Gautam.

(Avec entrées ANI)