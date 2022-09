Tara Sutaria dégage une ambiance bohème en bralette et pantalon chaud, Arjun Kapoor laisse un commentaire décalé

L’actrice d’Ek Villain Returns, Tara Sutaria, s’est récemment servie de sa poignée Instagram pour déposer des photos torrides, dégageant des vibrations bohèmes dans une tenue chic. Dimanche, prenant sa poignée Instagram, Tara Sutaria a offert à ses fans une série de photos époustouflantes dans lesquelles elle a été vue arborant un haut bralette coloré à col profond imprimé à la main avec un haussement d’épaules assorti, l’associant à une paire de shorts en jean côtelés.

Sur la première photo, Tara a pris une pose incroyable, en tenant une main avec l’autre et en regardant droit dans la caméra. Dans la deuxième image, Tara se tenait comme une reine avec une main passant dans ses cheveux, ses expressions étant totalement sur le point. Elle a accessoirisé son look avec des bijoux tendance. Sur la troisième photo, Tara s’est détournée de la caméra et a fait étalage de ses jambes musclées. Son maquillage sur fleek. L’acteur de Tadap a gardé ses cheveux bruns détachés, ce qui a encore accentué son look. Elle a opté pour des chaussures de combat pour compléter sa tenue.

Partageant les photos, elle a écrit : “Moi, j’essaye d’être cool (ça a duré environ 5 secondes).”

Dès que les photos ont été publiées, les fans de l’acteur et les amis de l’industrie ont inondé la section des commentaires. Au milieu de la mer de commentaires sur le post, le commentaire décalé de la co-vedette de Tara, Arjun Kapoor, a attiré l’attention de tout le monde. Il a écrit: “Tu n’es devenu cool qu’après être entré dans ce shoot mate.”

Les fans et les abonnés ont recueilli le message avec des emojis de cœur et de feu.

Jetez un oeil aux images ci-dessous:





Parlant de la carrière cinématographique de Tara Sutaria, la jeune femme de 26 ans a fait ses débuts dans le film dramatique de Karan Johar en 2019, Étudiant de l’année 2 aux côtés des acteurs Tiger Shroff et Ananya Panday, remportant le prix Zee Cine du meilleur début féminin.

En plus d’agir, Tara est également connue pour ses talents de chanteuse. Elle a également présenté ses capacités de chanteuse sur de nombreuses plateformes. Initialement, l’actrice a commencé comme candidate au chant dans l’émission de téléréalité Big Bada Boom de Disney India, d’où elle est passée à sa profession d’actrice et est entrée dans le monde de la télévision. Elle a joué dans diverses sitcoms Disney comme The Suite Life of Karan & Kabir en 2012 et Oye Jassi en 2013.

Tara surfe actuellement sur le succès de son film récemment sorti Ek Villain Returns. Réalisé par Mohit Suri, le thriller d’action mettait également en vedette Arjun Kapoor, John Abraham et Disha Patani dans les rôles principaux.

En dehors de cela, elle sera ensuite vue dans un autre film à suspense au bord du siège Apurva, qui sera réalisé par Nikhil Nagesh Bhat et produit par Murad Khetani et Bikram Duggal.