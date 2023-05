Tara Sutaria bat la chaleur blanche en tenue décontractée blanche, porte un mini sac Louis Vuitton coûteux; connaître son prix

Tara Sutaria, connue pour son travail dans des films de Bollywood comme Student of the Year 2, Tadap et Marjaavan, a récemment été aperçue en train de battre la chaleur estivale dans une tenue décontractée chic, mais ce qui a attiré son attention, c’est le sac à bandoulière de l’actrice qui coûte une fortune.

Jeudi, Viral Bhayani a posté une vidéo capturant Tara Sutaria dans une tenue blanche chic. L’actrice a été vue portant une bralette blanche et un pantalon assorti avec un haussement d’épaules blanc cassé et des bottes assorties. L’actrice a complété son look avec des nuances brunes et une frange marron Louis Vuitton.





On voit souvent Tara Sutaria porter des sacs à bandoulière luxueux et même cette fois, le sac marron Louis Vuitton de l’actrice était le centre d’attraction. Le petit sac à bandoulière coûte un énorme Rs 3,61,242.20. Le sac présente des caractéristiques telles qu’une toile enduite de monogramme, une bandoulière en chaîne amovible, une doublure en textile, une quincaillerie dorée et des coins en cuir.

Dans la vidéo, on a vu l’actrice se plaindre de la chaleur estivale. L’actrice a été vue en train de dire : « Bhut garmi hai (il fait trop chaud) en posant pour les papas. Les internautes n’ont pas tardé à louer la coupe décontractée de l’actrice. L’un des commentaires disait « Hotness ». Un autre a commenté, « tu es plus chaud que le soleil ». un autre a écrit, « vous augmentez la température avec votre chaleur. »

Pendant ce temps, Tara Sutaria a fait ses débuts dans l’industrie de Bollywood avec le film Student of The Year 2 aux côtés d’Ananya Pandey et Tiger Shroff. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans le film Ek Villain Returns qui n’a pas réussi à impressionner le public au box-office. L’actrice sera ensuite vue dans le film intitulé Apurva. On verra l’actrice partager l’écran avec Dhairya Karwa dans le film réalisé par Nikhil Nagesh Bhatt. Le film met également en vedette Rajpal Yadav, Abhishek Banerjee, Sumit Gulati et Aaditya Gupta dans des rôles clés et devrait sortir en salles cette année.

