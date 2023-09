Tara Reid parle d’avoir été victime d’intimidation à cause de son apparition dans les « Forces spéciales » – Hollywood Life

Crédit d’image : RENARD

Tara Reid se pousse hors de sa zone de confort. Elle est l’une des recrues célèbres de Forces spéciales : l’épreuve la plus difficile au mondedont la première a eu lieu le 25 septembre. Lors de la première de la saison 2, la femme de 47 ans parle franchement des critiques cruelles auxquelles elle a dû faire face au fil des ans.

« La honte qui se produit est tout simplement folle, et cela vous coûte cher », admet Tara. Le Tarte américaine La star a du mal à accomplir les premières tâches assignées aux recrues célèbres. Elle tombe après avoir fait un pas sur de minces poteaux métalliques suspendus à plus de 300 pieds dans les airs. Plus tard, Tara se bat pour accomplir une tâche qui lui fait porter une lourde pierre.

Les agents de l’équipe de direction appellent Tara pour l’interroger à la fin de la première journée. Ils lui demandent pourquoi elle est ici. «Je suis souvent victime d’intimidation et tout ça, et je voulais juste devenir une personne forte, et je pensais que cela pourrait aider», explique-t-elle.

Le Sharknado L’actrice poursuit : « Tout le monde dit : « Elle est devenue si vieille. Elle a l’air mauvaise. Elle ressemble à une merde. » Elle admet que « les gens me jugent encore quand j’avais 18 ans et j’en ai 47 maintenant. je ne peux pas jouer Tarte américaine plus. »

Tara commence à pleurer en se rappelant à quel point elle était plus forte. Maintenant, elle se sent parfois comme un « oiseau brisé ». «Je veux avoir une peau plus épaisse et ne pas laisser les gens me déranger autant», dit-elle. Les agents DS encouragent Tara à rester forte. «Je n’abandonnerai pas», jure Tara.

Dans son confessionnal, Tara veut remettre les pendules à l’heure avec le monde et montrer à tous la vérité. « Les tabloïds ont dit tellement de choses sur moi qui ne sont pas vraies », note Tara. « Il est très facile de se retrouver déprimé, de rester à la maison et de rester seul, et le défi concerne moi et mes démons en moi. Puis-je guérir un peu plus ? Et c’est vraiment pourquoi je suis ici.

Elle est sur le point d’atteindre son objectif. Malgré ses difficultés, Tara réussit la première phase de sélection. Forces spéciales : l’épreuve la plus difficile au monde la saison 2 sera diffusée le lundi à 21h sur FOX.