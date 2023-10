Tara Reade : La candidature de Kennedy Jr à la présidentielle en tant qu’indépendant n’est-elle qu’une illusion de choix pour les électeurs ?

Robert F. Kennedy Jr. a abandonné sa candidature en tant que démocrate pour se présenter comme indépendant à la présidence des États-Unis.

Lundi, Robert Francis Kennedy Junior a annoncé qu’il se retirait de la course à l’élection présidentielle en tant que démocrate et qu’il se présenterait plutôt comme candidat indépendant.

Son annonce n’a pas été un choc total après que l’establishment démocrate et même certains de ses propres frères et sœurs ont fustigé le candidat pour s’être présenté contre Joe Biden. Les démocrates ont exclu la candidature de RFK Jr. dans les médias et YouTube a retiré certaines de ses interviews de la plateforme.

L’administration Biden a également rejeté la demande de protection des services secrets de RFK Jr., bien que sa campagne ait soumis un rapport détaillant les risques crédibles. « En dehors des menaces de mort banales. » Selon une explication de CNN, il n’y avait aucune raison de lui accorder une telle protection, étant donné qu’il n’est pas considéré comme un candidat « majeur » et qu’il est de toute façon trop tôt dans le cycle électoral pour le faire – sauf qu’il existe un précédent, où le sénateur Ted Kennedy, un oncle de RFK Jr., a bénéficié de la protection des services secrets avant même d’annoncer sa candidature en 1980. Cette décision était justifiée par le fait que deux autres Kennedy – le président John Kennedy et le sénateur Robert Kennedy (le père de RFK Jr.) – avaient tous deux été assassinés au cours des années précédentes – une histoire familiale que RFK Jr. partage également. Récemment, un homme avec une arme chargée, se faisant passer pour un US Marshal, a été arrêté avec des armes à feu lors d’un discours de RFK Jr.. Pourtant, l’administration Biden ne bougerait pas. Le Comité national démocrate a fait le tour de Biden, ignorant Kennedy tout en gardant apparemment [California Governor] Gavin Newsom dans les coulisses comme espace réservé pour remplacer Biden.

RFK Jr. se présente sur la base de son nom de famille et du besoin désespéré du public d’un héros politique. Il a une solide expérience dans la lutte contre la pollution de l’environnement et dans la dénonciation de la cupidité des grandes sociétés pharmaceutiques. Il appelle à lutter contre la corruption dans la communauté du renseignement et contre la machine de guerre du complexe militaro-industriel. Il utilise des mots à la mode qui plaisent aux gens qui en ont assez de l’orientation prise par l’Amérique lorsqu’il parle d’abandonner le parti uni, de protéger la liberté d’expression, de mettre fin aux guerres sans fin et de demander des comptes aux politiciens corrompus.

C’est tout cela que veulent entendre les sans-abri politiques des deux partis. Mais est-ce suffisant pour remporter l’élection présidentielle de 2024 ? Même si RFK Jr. s’en prend à l’establishment de l’élite, il en fait très certainement partie.

Son fils Conor s’est battu pour l’Ukraine dans le conflit actuel avec la Russie. Sa belle-fille travaille pour la CIA. Sa famille est probablement la deuxième plus célèbre politiquement après la royauté britannique et ses solides racines irlandaises américaines qui luttent pour la classe ouvrière sont derrière lui depuis des décennies.

Un autre signe des véritables alliances de RFK Jr. est évident dans son discours de condamnation des récentes violences israélo-palestiniennes. Il a utilisé des termes comme « attaques non provoquées » et a clairement indiqué qu’il se tenait aux côtés d’Israël malgré le nombre tragique de morts civiles palestiniennes. Au lieu d’appeler à la paix, il se range du côté des faucons néolibéraux et néoconservateurs. Sa position a provoqué l’indignation des opposants à la guerre, tant à gauche qu’à droite.

La question demeure : sa candidature compte-t-elle vraiment ? Les sondages en faveur de Biden restent lamentablement bas, oscillant autour d’un taux d’approbation de 30 %, et Trump dispose toujours de sa solide base de soutien, récemment galvanisée par son ennemi juré, Hillary Clinton, appelant publiquement les partisans de MAGA. « membres de la secte » qui a besoin « déprogrammation ». Mais elle n’a jamais été capable de lire la pièce.

Selon RFK Jr., il espère retirer les voix de Biden et de Trump. Son impact final sur la logistique des élections reste à voir. De nombreux candidats tiers voient leur nom retiré du scrutin ou ne sont pas autorisés du tout à se présenter. American Values ​​2024, un super PAC soutenant Kennedy, affirme avoir collecté plus de 11 millions de dollars dans les six heures suivant l’annonce de son passage à une candidature indépendante. De nombreux partisans le considèrent comme un révélateur de la vérité et un non-conformiste, même avec son célèbre nom de famille.

Selon un récent sondage national, un électeur sur sept soutient Kennedy. Dans une élection où la satisfaction des électeurs est élevée, cela est significatif. Selon un récent sondage Gallup, 63 % des Américains souhaitent un candidat tiers. Reste à savoir si tous ces facteurs se traduiront par davantage de votes retirés à Trump ou à Biden.

Cependant, une chose est claire : tous les candidats auront d’énormes obstacles à franchir pour franchir les défenses d’élite de Biden. Pour Trump, ce sont ses 91 accusations criminelles et diverses ordonnances de silence alors que l’establishment tente d’éliminer l’opposition à Biden. Pour Kennedy, il s’agit de la suppression des médias et des efforts potentiels pour garder son nom du scrutin, en plus de la bataille difficile habituelle à laquelle est confronté tout candidat tiers.

En fin de compte, dans la fumée et les miroirs du théâtre politique qu’est une élection américaine, RFK Jr. pourrait donner juste assez de spectacle pour donner aux électeurs ce qu’ils désirent – ​​une illusion crédible de choix – sans pour autant mettre en danger l’establishment unipartite qu’il a ainsi s’y oppose radicalement.