Tara Bedei prête serment pour un nouveau mandat de maire de Streator – Shaw Local

Les résidents de Streator ont élu le maire Tara Bedei, qui a terminé le mandat de feu Jimmie Lansford, pour un mandat qui lui est propre en avril et ce mandat a commencé mardi.

Bedei, qui a été maire après la démission de Lansford pour des raisons de santé en décembre 2021, a prêté serment pour un mandat de quatre ans.

Timothy Geary et David Reed, tous deux pour un mandat de quatre ans, et David « Moose » Conner, pour un mandat de deux ans, ont également prêté serment au conseil municipal de Streator mardi. Le conseiller Brian Crouch a perdu face à Bedei dans la course à la mairie et Jacob Darby, qui a été nommé pour occuper le mandat de Bedei lorsqu’elle a été nommée maire, n’a pas été réélu.

Je suis heureux d’être ici, de continuer à pousser et à faire ce que je peux pour notre communauté. — Tara Bedei, maire de Streator

« J’ai eu l’impression de terminer le mandat du maire Lansford, mais je me sens bien maintenant de me diriger vers le mien », a déclaré Bedei. « Je suis heureux d’être ici, de continuer à pousser et à faire ce que je peux pour notre communauté. »

À cette fin, Bedei avait affiché dans les salles du conseil de l’hôtel de ville des affiches détaillant le plan stratégique de la ville. Avoir les informations disponibles pour voir à chaque réunion et discuter des progrès dans chacun des objectifs décrits devrait aider à maintenir ces objectifs – des objectifs de routine à court terme (par exemple, augmenter et diversifier les sources de revenus, le plan de communication/marketing à l’échelle de la ville, etc.), des objectifs complexes à court terme (attirer de nouvelles entreprises/industries, améliorer les lotissements, etc.), des objectifs de routine à long terme (améliorations des infrastructures à l’échelle de la ville) et des objectifs complexes à long terme (plan d’annexion de la ville, possibilités de télécommunication/iFiber, etc.) – frais dans l’esprit collectif du conseil.

« Pour moi, il est important de le rendre visible, d’en faire un document vivant dont nous pouvons parler tous les mois », a déclaré Bedei. « Sinon, quand vous ne le voyez pas, les gens ont tendance à le mettre dans un tiroir, peut-être oublier quels sont les objectifs et ne pas réaliser où vous en êtes par rapport à ces objectifs.

«Nous sommes juste en train de le grignoter. Il y a certaines choses dont nous voudrions peut-être parler maintenant que nous avons le nouveau conseil.

L’ingénieur de la ville de Streator, Jeremy Palm, a demandé au conseil municipal d’envisager d’affecter environ 90 000 $ de fonds provenant de la taxe sur les carburants pour installer 11 nouveaux contrôleurs de feux de circulation, ce qui permettrait de synchroniser les feux pour une circulation plus fluide. (Derek Barichello)

L’un de ces éléments d’infrastructure, la mise à jour du matériel des feux de circulation de la ville, a également été discuté. L’ingénieur municipal Jeremy Palm a demandé au conseil d’envisager d’affecter environ 90 000 $ de fonds provenant de la taxe sur les carburants pour installer 11 nouveaux contrôleurs de feux de circulation, ce qui permettrait de synchroniser les feux pour une circulation plus fluide.

Le conseil a également entendu une présentation du chef de police adjoint Robert Wood concernant l’achat potentiel d’un nouveau véhicule de patrouille et de nouveaux ordinateurs à jour pour celui-ci et les autres véhicules actuellement utilisés.

Wood a demandé à la ville d’envisager l’achat de 10 ordinateurs Panasonic Toughbook CF-31, par l’intermédiaire du Connecting Point Computer Center au Pérou. Les ordinateurs ont été achetés usagés lorsque la ville les a acquis il y a neuf ans, et ils sont considérés comme obsolètes. Le coût serait d’environ 12 000 $ et proviendrait du fonds de lutte antidrogue du ministère.

« Il est rare de passer neuf ans sans un ordinateur, nous avons donc été très chanceux », a déclaré Wood. « Il est temps de mettre à niveau. »

Le nouveau véhicule acheté, s’il est approuvé, pourrait être prêt à fonctionner dans environ trois à quatre semaines, compte tenu du temps qu’il faudrait pour l’équiper de feux de secours, du nouvel ordinateur et des marquages.

Les trois sujets ont été déplacés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil le mercredi 17 mai.