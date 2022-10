Tár review : Cate Blanchett joue dans un drame qui demande toute l’attention

Regarder Le goudron nécessite correctement la récursivité mentale. La surface de chaque scène est parfaitement lisible, mais l’importation complète de ce que vous regardez est insaisissable jusqu’à la fin de la scène, voire de la séquence. La fin du film refond tout ce qui l’a précédé. C’est comme la vieille scie de Kierkegaard, incarnée : la vie ne peut être comprise qu’à l’envers ; mais elle doit être vécue vers l’avant.

Encore Le goudron est tout sauf cliché. Sans vouloir être hyperbolique, mais cela pourrait être parfait.

Le titulaire Le goudron est Lydia Tár, une redoutable chef d’orchestre férocement interprétée par Cate Blanchett. (C’est un personnage fictif, mais vous pouvez sentir une douzaine de vrais juste sous sa peau.) Elle s’est frayé un chemin jusqu’au sommet de la profession, qui dans ce cas particulier réside sur le podium devant l’Orchestre philharmonique de Berlin. Elle vit dans un élégant appartement moderniste avec sa femme, Sharon (Nina Hoss), et leur fille, et elle passe ses journées sur le circuit le plus élitiste imaginable : discuter avec des écrivains new-yorkais devant des foules bondées ; répéter l’orchestre avant une nouvelle saison et les enregistrements à venir ; préparer la publication de ses mémoires. Sa dévouée assistante Francesca (Noémie Merlant) à ses côtés, elle est toujours dans un avion ou agite une matraque ou salue des admirateurs.

Le monde qu’elle s’est construit est comme un violon parfaitement accordé, d’une précision froide. Pour qu’un instrument à cordes joue en harmonie avec ses voisins d’orchestre, chaque corde doit être tirée exactement à la bonne tension – ni plus, ni moins. Trop lâche et vous ne pouvez pas tirer un arc sur eux. Trop serré, et ils peuvent casser. Et parfois (je parle d’expérience ici) ce claquement peut causer des blessures graves au musicien, laissant des zébrures ou des lacérations profondes.

Lydia, on s’en rend compte lentement, a atteint cette position d’influence dans un monde où imiter la vie des hommes qui l’ont précédée semblait être le meilleur moyen d’atteindre le sommet et d’y rester. Ses relations personnelles sont construites au-dessus de leurs avantages professionnels pour elle, et ses amis le savent. Même ses efforts les plus altruistes – commander des œuvres à des compositrices, créer des opportunités pour les femmes d’entrer dans la profession – sont principalement utiles dans la mesure où ils la promeuvent, Lydia Tár, et assurent sa place dans l’histoire. Son passé est jonché de relations pas tout à fait appropriées avec des personnes moins puissantes, rejetées lorsqu’elles constituent une menace pour elle. Le goudron est l’histoire d’une corde tendue si fort que le pont commence à s’incliner et que l’ensemble menace de céder.

Et à sa racine se trouve une profonde anxiété de classe. L’arc de Le goudron est celle d’une femme terrifiée, de manière presque subconsciente, à l’idée que le sol sous l’échelle qu’elle a escaladée devienne fragile. Pas tant les sables mouvants que la boue – le genre qui éclabousse et s’agglutine sur vos vêtements et votre peau propres.

La comparaison la plus appropriée que j’ai lue pour Lydia était Daniel Plainview, l’anti-héros de Il y aura du sang, un magnat du pétrole vicieux avec un sens aigu du ressentiment envers le monde partout où il le contrecarre. Il se retrouve, à la fin de ses jours, à vivre dans un domaine somptueux (avec bowling, site de la célèbre scène “Je bois ton milkshake”), seul et misérable.

Leurs vies ne sont pas parfaites, mais le même principe s’applique : qu’ils se sont frayé un chemin jusqu’à une montagne composée de cadavres et de blessés, et qu’ils se sont perchés au sommet avec une façade brillante et composée. Ce n’est qu’à travers des fissures dans le placage que vous pouvez apercevoir la vraie personne. Ils sont impitoyables, amers et brillants. Leurs dents sont toujours tendues, leurs mâchoires toujours grinçantes. Que Lydia soit une femme ne fait qu’ajouter à tout cela; elle n’est pas censée être arrivée ici en premier lieu.

Quand tout commence à s’effondrer, Lydia aussi. Le goudron s’attaque au défi difficile mais gratifiant de dépeindre la façon dont les personnes puissantes sont parfois abattues par des choses qui, au sens strict, ne sont pas vraiment de leur faute. La jeune femme d’âge consentant dont la relation avec Lydia est allée vers le sud, puis a également trouvé sa carrière dans les tubes. L’étudiant diplômé masculin irrité par le défi de Lydia à ses choix de carrière, et la vidéo éditée pour la faire paraître pire qu’elle ne l’est. L'”annulation” motivée par des manifestants qui ne comprennent pas vraiment contre quoi ils protestent, mais qui ne se trompent pas non plus sur le comportement de Lydia. On ne nous demande jamais de sympathiser avec Lydia; Le goudron ne pense pas qu’elle est le bon gars. (Ce n’est pas un film ennuyeux sur la façon dont “#MeToo est allé trop loin” ou sur les dangers des médias sociaux.) Mais il n’y a pas non plus exactement de méchant dans ce monde. C’est une marche sur la corde raide vivifiante et éblouissante, et si vous vous sentez déstabilisé à la fin, eh bien, c’est fait ce qu’il était prévu de faire.

Après une (trop) longue absence du cinéma, c’est un soulagement que Todd Field — dont les précédents films Dans la chambre et Petits enfants sont des examens dévastateurs de ce qui se passe lorsque des réalités parfaitement construites commencent à s’effondrer – a si brillamment accordé ses thèmes. Vous ne pouvez pas simplement regarder à moitié Le goudron, votre esprit à la dérive ou votre téléphone à la main. Il demande toute votre attention. C’est la marque du bon art, mais c’est une discipline que de nombreux films contemporains ne sont pas disposés à exiger du public.

C’est ce qui fait Le goudron tellement incroyable. Ses scènes de fin de livre, début et fin, sont les indicateurs les plus subtils de ce que Lydia doit daigner faire pour se maintenir à flot ; clignez des yeux, et vous le manquerez. Ce n’est pas un film « facile », exactement. Mais il récompense si richement le spectateur attentif que vous avez immédiatement envie de le revoir, de voir ce que vous ne pouviez pas savoir depuis le début.

Et si tu es honnête avec toi-même, tu ne te contentes pas de regarder Le goudron; il vous regarde aussi.

Le goudron sort en salles le 7 octobre.