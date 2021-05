Tapu de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, alias le père de Bhavya Gandhi, meurt de COVID, la co-star Gogi écrit un poème émotionnel! | Actualités télévisées

New Delhi: L’acteur Bhavya Gandhi, qui a joué Tapu (Tipendra Jethalal Gada) dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a perdu son père Vinod Gandhi à cause du COVID-19 récemment. Le père de l’acteur avait été testé positif au virus le 9 avril et a respiré son dernier souffle le 11 mai 2021, mardi soir.

Bhavya Gandhi, qui a joué le personnage de Tapu le plus longtemps Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a déclaré à PTI que son père était sous traitement COVID-19 à l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani ici.

« Mon père a été traité pour COVID-19 pendant plus d’un mois. Au départ, il était dans un hôpital différent, mais comme le cas s’est aggravé, il a été admis à l’hôpital de Kokilaben. Il est décédé hier vers 16 heures », a déclaré Bhavya Gandhi. PTI.

La co-vedette de Bhavya, Samay Shah, qui joue Gogi dans la série, a écrit un poème émotionnel pour la perte personnelle de son ami. Il a partagé le poème sur son histoire Instagram. Regarde:

Bhavya Gandhi a commencé comme enfant artiste dans la populaire sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Il a joué Tapu de 2008 à 2017. Il a travaillé dans la version 2010 de Striker et a fait ses débuts au cinéma gujarati dans Pappa Tamne Nahi Samjaay. Il est sorti le 25 août 2017. Il mettait en vedette Manoj Joshi, Ketki Dave et Johny Lever dans des rôles principaux.

En 2019, il a joué dans la série comique Shaadi Ke Siyape pour & TV.

Condoléances à l’acteur et à sa famille!