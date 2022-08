Tapu alias Raj Anadkat rompt le silence sur les informations faisant état de sa sortie

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, également abrégé en TMKOC, est la sitcom quotidienne la plus ancienne de la télévision indienne mettant en vedette un ensemble d’acteurs talentueux, dont Dilip Joshi et Munmun Dutta. Raj Anadkat joue le personnage de Tipendra ‘Tapu’ Jethalal Gada, fils de Jethalal et Daya Gada.

Récemment, il y a eu des rapports selon lesquels Raj a quitté la série et maintenant, l’acteur a rompu son silence sur ces rumeurs. Sans donner de réponse directe, Raj a déclaré à Pinkvilla : “Mes fans, mon public, mes sympathisants, ils savent tous que je suis très doué pour créer du suspense. Je suis un expert dans la création de suspense. Quand le moment sera venu, tout le monde le fera. faire connaissance.”

Lorsqu’on lui a demandé si ces rumeurs constantes l’affectaient, l’acteur, qui a remplacé Bhavya Gandhi dans le rôle de Tapu en 2017, a déclaré au portail : “Non, ces histoires ne me dérangent pas aur sabr ka phal meetha hota hai (la patience mène toujours à de beaux résultats) .”

Il y a eu plusieurs rapports de Shailesh Lodha qui joue Taarak Mehta disant également au revoir à Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Le producteur de l’émission, Asit Kumarr Modi, avait confirmé que l’épouse de Jethalal, Dayaben, reviendrait dans l’émission, mais Disha Vakani, qui a joué le personnage pendant près de dix ans de 2008 à 2017, n’essayera pas le personnage.

LIRE | Dilip Joshi, Munmun Dutta, Asit Kumarr Modi et d’autres célèbrent les 14 ans de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Pour les non-initiés, les acteurs et les membres de l’équipe de TMKOC ont récemment célébré son 14e anniversaire avec une cérémonie de coupe du gâteau. Le succès de la série est souvent attribué à son lien étroit avec la société indienne qu’elle représente à travers son scénario et ses personnages. Situé dans la société Gokuldham de Mumbai, il est basé sur la chronique hebdomadaire Duniya Ne Undha Chasma, écrite par le regretté chroniqueur, humoriste et dramaturge indien Taarak Mehta.