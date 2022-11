Tapisserie, WeWork, Rivian et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Tapisserie (TPR) – La société à l’origine des marques Coach et Kate Spade a battu les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net pour son dernier trimestre, mais a réduit ses prévisions pour l’année complète concernant l’impact de la force du dollar américain et des restrictions chinoises liées au Covid-19. Tapestry a glissé de 2 % dans les échanges avant commercialisation.

Nio (NIO) – Le constructeur de voitures électriques basé en Chine a enregistré une perte trimestrielle plus importante que prévu, mais a déclaré qu’il s’attendait à ce que les livraisons doublent presque au cours du trimestre en cours par rapport à il y a un an. Les actions de Nio ont bondi de 5,5% dans les échanges avant commercialisation.

Nous travaillons (WE) – L’action de la société de partage de bureaux a chuté de 1,7 % en pré-commercialisation après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu. WeWork prévoit également de quitter environ 40 emplacements sous-performants ce mois-ci.

Six drapeaux (SIX) – Les actions de l’opérateur de parc à thème ont d’abord plongé dans les échanges avant commercialisation après avoir raté les estimations des résultats pour son dernier trimestre. Cependant, il a rebondi à un gain de 2,9% après avoir annoncé un accord avec la société d’investissement H Partners qui a relevé le plafond de la participation de H Partners dans la société à 19,9% contre 14,9%.

Rivien (RIVN) – Rivian a augmenté de 8,2 % dans les échanges en dehors des heures d’ouverture après que le constructeur de véhicules électriques a annoncé une perte trimestrielle plus faible que prévu et a maintenu son calendrier de production intact, même face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Frères hollandais (BROS) – L’action de Dutch Bros a bondi de 3,8 % en pré-commercialisation après que l’exploitant de magasins de boissons artisanales a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre. La société a également relevé ses perspectives de chiffre d’affaires pour l’année entière.

AstraZeneca (AZN) – AstraZeneca a gagné 4,8% dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant de médicaments a annoncé des résultats trimestriels optimistes et relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année entière. Les résultats d’AstraZeneca ont été stimulés par les fortes ventes de ses médicaments anticancéreux.

Bourdon (BMBL) – Bumble a chuté de 14% dans l’action de précommercialisation après avoir publié de faibles prévisions de revenus pour le trimestre en cours. L’opérateur de services de rencontres a déclaré que ses utilisateurs renouvelaient leurs abonnements à un rythme plus lent, les consommateurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires face à l’inflation.

Juste Isaac (FICO) – Fair Isaac a organisé un rallye de 10,4% dans le pré-marché après que ses bénéfices trimestriels aient dépassé les estimations des analystes et que les revenus aient augmenté à la fois dans sa cote de crédit et dans ses unités logicielles. La société, connue pour ses cotes de crédit FICO, a également donné des prévisions optimistes pour l’année entière.

ZipRecruiter (ZIP) – ZipRecruiter a bondi de 12,6 % dans les échanges avant commercialisation après que l’opérateur de sites d’emplois en ligne a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses prévisions pour l’année entière. ZipRecruiter a également annoncé une augmentation de 200 millions de dollars de son programme de rachat d’actions.