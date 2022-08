Tapis rouge VMA : Nev Schulman partage le secret des 10 ans de ‘Catfish’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les MTV Video Music Awards ont lieu dimanche soir et Fox News Digital a rencontré Yaniv “Nev” Schulman sur le tapis rouge pour parler de sa série télévisée à succès “Catfish”, basée sur un documentaire du même nom.

MTV VMA 2022 : QUI PERFORME ET TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Lorsqu’on lui a demandé comment il gardait l’émission fraîche après une décennie à l’antenne, Nev a répondu : “Eh bien, faire venir Kamie, notre nouvelle coanimatrice, a été un grand pas en avant pour garder l’émission fraîche. Je suis excité parce que [Laura Perlongo] va faire quelques épisodes. Nous allons avoir quelques autres co-hôtes spéciaux qui apparaîtront à l’avenir.”

Il a poursuivi: “Mais honnêtement, ce qui garde la série fraîche, ce sont les histoires et le fait qu’à mesure que la culture change et que les médias sociaux changent, la série continue de se mettre à jour d’elle-même. Couplée à une excellente post-production, des graphismes et un montage, elle continue juste travail.”

“Catfish” a été diffusé à l’origine le 12 novembre 2012 et est l’un des programmes les plus anciens de MTV. L’émission est basée sur le principe selon lequel des personnes écrivent à Nev et à son co-animateur pour demander de l’aide afin de déterminer s’ils sont “catfishés”, ce qui signifie être le destinataire de quelqu’un utilisant une fausse identité en ligne. Ceci est réalisé grâce à une combinaison de vérifications des antécédents, d’enquêtes et de confrontations devant la caméra entre l’équipe Catfish et le “catfisher”.

KANE BROWN FAIT L’HISTOIRE DE MTV VMA EN TANT QUE PREMIER ARTISTE MASCULIN DE COUNTRY À SE PRODUIRE À L’AWARD SHOW: “UN ÉNORME HONNEUR”

“Notre histoire la plus folle était probablement celle de la mère qui pêchait un adolescent avec des photos de sa propre fille”, a déclaré Nev à Fox News Digital.

Les MTV Video Music Awards sont depuis longtemps un incontournable culturel avec de nombreux moments emblématiques de la culture pop qui se déroulent sur scène. Le spectacle de ce soir a une gamme d’artistes étoilés tels que Lizzo, Måneskin, J Balvin, Anitta, Panic! au Disco, et pour la toute première fois, une performance d’un artiste country masculin, Kane Brown.