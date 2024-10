Tapis rouge spécial des American Music Awards 2024 : mises à jour en direct

Avant la soirée spéciale 50e anniversaire des American Music Awards, dimanche à Los Angeles, des célébrités ont commencé à arriver sur le tapis rouge. Les looks transparents se sont déjà révélés être une tendance populaire, avec Hyunjin de Stray Kids optant pour des détails en maille transparente et Chaka Khan adoptant la tendance monochrome en bronze avec un haut en dentelle transparente. Jouer avec les textures est également devenu une tendance, Kate Hudson portant une robe Fendi Couture vert mousse et Jennifer Hudson optant pour une pièce en latex sans manches.

Ci-dessous, découvrez les arrivées de l’événement spécial de l’industrie musicale et découvrez tous les détails sur leurs looks sur le tapis rouge.

Kate Hudson

Kate Hudson arrive à la soirée spéciale 50e anniversaire des American Music Awards aux studios LA Center le 6 octobre 2024 à Los Angeles, en Californie. Gilbert Florès

Kate Hudson portait une robe Fendi Couture verte floue de la collection automne 2023. La robe présentait un col haut et embrassait les tendances automnales des nuances vertes et des textures velues. Elle a accessoirisé avec des boucles d’oreilles huggie incrustées de diamants, une manchette David Yurman en or et des talons ouverts.

Hyunjin de Stray Kids

Hyunjin de Stray Kids arrive en 2024 à l’émission spéciale 50e anniversaire des American Music Awards le 6 octobre 2024 à Los Angeles, en Californie. Gilbert Florès

Hyunjin de Stray Kids a choisi un ensemble entièrement noir avec des textures contrastées. Le rappeur portait un gilet en tricot noir avec des détails en maille sur les épaules et des boutons noirs, rentré dans un pantalon en cuir brillant. Hyunjin accessoirisé avec des chaînes en argent suspendues à sa ceinture, un gant noir et des bijoux en argent.

Jennifer Hudson

Jennifer Hudson arrive à la soirée spéciale 50e anniversaire des American Music Awards aux studios LA Center le 6 octobre 2024 à Los Angeles, en Californie. Gilbert Florès

Jennifer Hudson portait une robe bustier en latex superposée à un haut transparent orné de bijoux scintillants pour le spécial 50e anniversaire des American Music Awards. Son ensemble comprenait des gants d’opéra serrés en latex et une traîne balayant le sol attachée aux manches, créant un effet semblable à une cape. Elle l’a accessoirisé avec un tour de cou en diamant, un bracelet assorti et des boucles d’oreilles pendantes.

Chaka Khan

Chaka Khan arrive à la soirée spéciale 50e anniversaire des American Music Awards aux studios LA Center le 6 octobre 2024 à Los Angeles, en Californie. Gilbert Flores pour Penske Media

La chanteuse « I’m Every Woman » est arrivée au spécial 50e anniversaire des AMA dans un ensemble en bronze métallique aux textures variées. Elle portait une chemise à manches longues en dentelle transparente avec des épaules coucous, rentrée dans un pantalon bronze brillant avec une frange sur une cuisse. Elle a complété le look avec des bijoux en argent et des bottes noires.

Jordyn Woods

Jordyn Woods arrive à l’émission spéciale 50e anniversaire des American Music Awards le 6 octobre 2024 aux studios LA Center de Los Angeles, en Californie. Gilbert Flores pour Penske Media

Jordyn Woods a assisté à la soirée spéciale 50e anniversaire des American Music Awards dans une mini-robe argentée métallisée de Balmain. La robe ajustée présentait un décolleté bénitier ample et des manches longues. Elle a complété le look avec des collants noirs opaques, des escarpins Eva métallisés argentés très brillants de Ferragamo et une pochette en forme de tigre de Judith Leiber.

Le 50e anniversaire des American Music Awards rendra hommage à leur histoire avec de nouvelles performances et interviews de légendes de la musique comme Jennifer Lopez et Reba McEntire. Cet événement marquant présente des images d’archives inédites, célébrant l’influence de la série sur la culture pop et les plus grands moments de la musique.