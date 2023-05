Tapis rouge sanglant : Assad revient sur la scène internationale avec la bienvenue à la Ligue arabe

Le président syrien Bashar Assad a participé à un sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite pour la première fois en plus d’une décennie vendredi après l’expulsion de son pays en 2011 pour sa répression brutale des manifestations pacifiques en faveur de la démocratie pendant le printemps arabe.

Assad a été accueilli de nouveau dans le giron dans le cadre d’un effort de réintégration au nom de plusieurs États de la région, mené en grande partie par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU).

L’administration Biden et les hauts responsables de la Maison Blanche ont condamné cette décision, s’engageant à poursuivre sa politique visant à faire de la Syrie un paria international et à continuer de tenir Assad responsable de son rôle dans la mort de centaines de milliers des Syriens dans la guerre civile qui dure depuis plus d’une décennie.

Un expert syrien a déclaré à Fox News Digital que l’administration Biden avait envoyé des messages mitigés sur sa politique syrienne au cours des dernières années. Le Washington Post a cité un haut responsable de l’administration Biden en octobre 2021 qui a déclaré qu’il ne soutenait pas le lancement de la normalisation par la Jordanie après que le roi Abdallah II eut parlé avec Assad par téléphone. Cependant, le fonctionnaire a dit l’administration Biden ne travaillera plus activement pour empêcher les pays de s’engager avec Assad, sauf lorsque la loi l’exige spécifiquement.

Charles Lister, chercheur principal au Middle East Institute, a déclaré que la Maison Blanche avait donné aux États régionaux une sorte de feu jaune pour poursuivre les pourparlers de normalisation avec Damas tandis que le Département d’État adoptait publiquement une position différente.

« Le Département d’État s’est toujours opposé à la normalisation et a soutenu l’isolement, les sanctions, les actions punitives et ainsi de suite. Mais quand vous avez un gouvernement, et en particulier le gouvernement le plus puissant du monde, qui envoie des messages aussi mitigés, il est il n’est pas surprenant que cela ait abouti à une politique complètement inutile et contradictoire qui nous a finalement conduits là où nous en sommes actuellement, c’est-à-dire que certains États de la région tentent de se réengager avec le régime, mais ce faisant, malheureusement, d’un point de vue Du point de vue américain, en tant qu’Américain, ils ont complètement détruit notre influence », a-t-il expliqué.

LE NOMBRE DE RÉFUGIÉS DE SYRIE DÉPASSE LES 2 MILLIONS ; PRÈS DE 5 000 PAR JOUR FUIENT À TRAVERS LES FRONTIÈRES

« Si jamais nous devions choisir d’essayer de pousser la diplomatie liée à la Syrie, ils ont tué notre influence parce qu’en fin de compte, Bachar al-Assad sait maintenant qu’il a réussi à contraindre les États de la région à capituler devant lui. Et donc, si nous, en tant que les États-Unis devaient jamais intervenir et dire : « Bien, il est temps de régler enfin la crise syrienne, lançons un processus diplomatique majeur » – la région a déjà descendu cinq marches sur cette échelle et donné au régime beaucoup plus plus d’influence et de levier sur ce processus qu’ils n’en avaient auparavant. »

La décision consensuelle de la Ligue arabe d’accueillir à nouveau le dictateur syrien a été ressentie comme une gifle pour les Syriens contraints de fuir leurs maisons en raison des barils d’explosifs des forces du régime et des bombardements des avions de combat russes.

Plus de 14 millions de Syriens ont été forcés de fuir leurs maisons et près de 7 millions sont déplacés à l’intérieur du pays.

Khalid al-Shallah, un Syrien vivant dans la province nord-ouest d’Idlib, a déclaré à Fox News Digital : « Nous refusons la normalisation avec le régime d’Assad, et nous ne pouvons pas nous réconcilier [and] l’avoir comme président. » Il a ajouté : « Un régime terroriste criminel a déplacé des millions de familles syriennes vers différents pays du monde et en a arrêté des centaines de milliers dans ses prisons, et nous ne connaissons pas leur sort.

Al-Shallah et sa famille ont fui leur maison à Maarat al-Numan en 2019 en raison de bombardements constants. Lui et sa famille ont été déplacés pendant plusieurs années avant d’emménager dans un appartement près de la frontière turco-syrienne.

Il a partagé que malgré la faim et le déplacement subis par sa famille, ils préféreraient continuer à souffrir plutôt que de se réconcilier avec le régime. « Bachar el-Assad est un criminel de guerre , le tueur d’enfants, le plus grand terroriste, le chef des gangs de drogue. Nous sommes son peuple et nous le connaissons », a-t-il déclaré.

LES ÉTATS-UNIS SONT ENGAGÉS « DIRECTEMENT » AVEC DES OFFICIELS SYRIENNES À PROPOS DE LA LIBÉRATION D’AUSTIN TICE : DÉPARTEMENT D’ÉTAT

La poussée menée par l’Arabie saoudite pour un réengagement avec le régime syrien a été décrite comme conditionnelle par les gouvernements arabes.

Lister a déclaré à Fox News Digital que les États régionaux tels que la Jordanie et les Émirats arabes unis étaient largement enclins à faire avancer la normalisation dans le but d’amener la Syrie à résoudre les problèmes qui, selon eux, affectent leur propre pays.

Par exemple, un fin du trafic de drogue la facilitation du retour des réfugiés en Syrie et la lutte contre la corruption, l’extrémisme et le terrorisme à l’intérieur du pays.

Lister a déclaré que bien que les pourparlers soient apparus comme des contreparties, il n’y a pas de mécanismes en place pour s’assurer que la Syrie suivra. « Aucun des communiqués, des déclarations écrites, des déclarations publiques faites par des responsables, aucun d’entre eux n’a mentionné un seul mécanisme d’application, aucun moyen de mesurer si oui ou non les choses sont violées ou concédées. Et je pense que cela nous dit tout cela nous devons savoir. Ce n’est pas vraiment un engagement conditionnel. C’est juste un engagement pour l’amour de l’engagement », a-t-il expliqué.

DES ATTENTATS AÉRIENS DANS LE SUD DE LA SYRIE TUENT L’UN DES TRAFIQUANTS DE DROGUE LES PLUS CONNUS DU PAYS

Il a ajouté que la Syrie a une longue expérience en matière de création de problèmes et de capacité à contrôler l’ampleur de ces problèmes en tant que « menace ou outil de coercition » contre les États de la région.

Le plus grand « outil de coercition » dont dispose le régime est peut-être son exportation de la drogue Captagon. Le chercheur principal a déclaré qu’une pilule coûte un centime à produire et peut se vendre 15 dollars dans le Golfe, ce qui s’avère être une activité extrêmement lucrative pour le régime. Au cours des dernières semaines seulement, a déclaré Lister, près d’un milliard de dollars de Captagon de fabrication syrienne ont été saisis dans les pays voisins.

« [Syria] a cette histoire d’ouvrir le robinet quand il veut augmenter la pression, puis de baisser le robinet quand il veut s’attirer des faveurs. Et je pense que c’est probablement – nous allons probablement en voir une partie. Je pense qu’ils se rendent compte, le régime syrien, que leur plus grande méthode d’influence coercitive sur l’Arabie saoudite en particulier réside dans le trafic de drogue », a déclaré Lister. ou des renseignements au gouvernement saoudien ou à la Jordanie, à la frontière sud, sur l’identité, la emplacement de certaines expéditions ou certains individus impliqués dans le trafic de drogue pour essayer de s’attirer les bonnes grâces et montrer qu’il est prêt à fermer à nouveau ce robinet et à donner à des gens comme l’Arabie saoudite l’impression que le régime syrien est prêt à jouer le jeu. »

Un groupe bipartite de législateurs américains, dirigé par le représentant Joe Wilson, RS.C., a présenté une législation interdisant à tout ministère ou agence du gouvernement fédéral de reconnaître ou de normaliser les liens avec le régime Assad. La loi anti-normalisation du régime Assad de 2023 étendrait également les sanctions économiques à ceux « impliqués dans le détournement et le vol de l’aide humanitaire destinée au peuple syrien et ceux impliqués dans le vol des biens du peuple syrien pour des raisons politiques ou un gain personnel ».

LES ÉTATS-UNIS SONT ENGAGÉS « DIRECTEMENT » AVEC DES OFFICIELS SYRIENNES À PROPOS DE LA LIBÉRATION D’AUSTIN TICE : DÉPARTEMENT D’ÉTAT

Wilson a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué que la normalisation avec Assad aura des conséquences. « Nous apprécions nos partenaires et alliés dans le Golfe et dans le monde arabe au sens large, mais la Ligue arabe devrait être avertie. La normalisation avec le meurtrier de masse Assad n’est pas la bonne voie à suivre et, comme l’illustre ce projet de loi bipartite, de telles actions auront des conséquences. Je suis reconnaissant au président Mike McCaul pour son soutien et pour l’avancement rapide de cette législation », a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le projet de loi a été adopté à l’unanimité par la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie centrale la semaine dernière.