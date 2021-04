C’était en janvier 2020, plusieurs semaines avant que tout s’arrête brusquement. Les cinéphiles se demandaient si «Parasite» de Bong Joon Ho pourrait tenir la distance aux Oscars à venir. Dans la paisible galerie Furman du Lincoln Center, en face du hall du Walter Reade Theatre, Eugene Hernandez a rassemblé le personnel du Festival du film de New York, la vitrine annuelle d’automne dont il venait d’être nommé directeur. Des tableaux blancs sont montés sur le mur. Les blocs-notes et les ordinateurs portables sont sortis. «Je voulais que le New York Film Festival soit New York», a rappelé Hernandez, soulignant une perspective élargie au-delà de l’Upper West Side. «Je n’arrêtais pas de répéter cela à tous ceux qui le demandaient. Déjà, il avait une vision d’exporter le festival vers d’autres arrondissements via des projections en plein air qui seraient orchestrées par l’ami de longue date de Hernandez, Dan Nuxoll, président de l’organisation Rooftop Films. Ils ne savaient guère à quel point cette décision serait importante lorsque la pandémie exclurait les projections en salle de l’équation. « L’un des premiers appels que j’ai passés après que nous ayons décidé d’aller de l’avant », a déclaré Hernandez, « a été de dire à Dan, ‘OK, souvenez-vous de cette réunion que nous avons eue, lorsque nous voulions que Rooftop ajoute des événements auxiliaires? Maintenant Rooftop est le festival.' »

Une touche de prévoyance – ainsi que la passion, la planification et la volonté de tout abandonner – est ce qui a permis à certains des grands festivals de films internationaux comme New York, Sundance, Berlin, Toronto et, plus récemment, South by Southwest à Austin, Texas, pour fournir des versions robustes d’eux-mêmes malgré Covid-19. Les films ont été livrés sur des plates-formes de streaming privées ou, selon le remue-méninges de Hernandez, exposés dans des ciné-parcs, ou les deux. Et selon les décomptes officiels des festivals, le public a augmenté en taille et en diversité.

«La seule chose qui ne pouvait pas changer était la mission et pourquoi nous le faisons», a déclaré Tabitha Jackson, la nouvelle directrice de Sundance nommée en 2020, qui, comme Hernandez, a survécu à une première année effrayante avec un équilibre enviable. «Il s’agit de célébrer et d’amplifier l’art des artistes indépendants et de la communauté qui les entoure. Mais la décision que nous devions prendre a été prise assez rapidement. Et c’est à ce moment-là que la gorgée massive a eu lieu. Une gorgée et un plongeon: des mois de calculs internes ont abouti La première édition virtuelle bourdonnante de Sundance en janvier, qui comprenait la première mondiale de «Judas et le Messie noir». Il n’y aurait pas de voyage à Park City, Utah, un coup dur à la fois pour l’économie locale et pour les festivaliers qui aiment faire la queue dans le froid à minuit pour couronner un nouveau film d’horreur révolutionnaire comme «Héréditaire». «Tout le monde sait que nous sommes dans le long match avec Park City et que c’était la bonne chose pour la bonne année», a déclaré Keri Putnam, directeur général sortant du Sundance Institute, soulignant que la sécurité était leur priorité. Moins de films ont concouru pour les globes oculaires – 73 longs métrages, contre 120 environ – mais un nouveau record de ventes a été enregistré: 25 millions de dollars pour l’acquisition par Apple du produit qui plaira à tous, «CODA».