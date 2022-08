Tapis rouge des VMA 2022: les stars des MTV Video Music Awards font des déclarations de mode avant le spectacle en direct

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lizzo a occupé le devant de la scène dimanche soir alors que MTV célébrait les vidéoclips et les artistes qui ont créé les sons de l’année aux Video Music Awards dans le New Jersey.

La chanteuse “Good as Hell” portait une énorme robe bustier noire avec un tissu gonflé sur sa poitrine, qui se drapait dans une traîne dramatique. Elle a lissé ses cheveux en arrière et portait des boucles d’oreilles triples en or assorties à un anneau à lèvres.

Le tapis rouge bourdonnait de stars de la liste A avant le spectacle au Prudential Center, qui marque le retour du programme en direct pour la première fois depuis 2019, avant les arrêts de la pandémie de coronavirus, qui ont forcé les productions à restructurer les cérémonies de remise des prix.

La star de “Bachelorette” Rachel Lindsay a porté une petite robe noire avec des glands frangés alors qu’elle posait pour des clichés avant de se diriger vers le spectacle.

Son amie “Bachelor Nation”, Tayshia Adams, a opté pour des tons de bijoux alors qu’elle se glissait dans un numéro vert soyeux avec une fente effleurant la cuisse.

L’animateur LL Cool J a parcouru le tapis vêtu d’un ensemble en cuir noir lisse, avec un t-shirt assorti, des bottes de combat noires et des lunettes de soleil.

Son co-animateur, Jack Harlow, a attrapé le mémo en cuir et portait un costume marron chocolat avec des lentilles pour compléter la palette de couleurs à la mode.

Le Michael Jackson Video Vanguard Award est décerné à un artiste qui a régulièrement publié des vidéos qui ont eu un impact significatif sur les vidéos publiées par d’autres artistes et sur la culture pop en général. Cette année, le prix revient à la rappeuse Nicki Minaj.

“Nicki a brisé les barrières pour les femmes dans le hip-hop grâce à sa polyvalence et à son talent créatif”, a déclaré Bruce Gillmer, président de la musique, des talents musicaux, de la programmation et des événements chez Paramount+, dans un communiqué. “Elle a changé l’industrie de la musique et a consolidé son statut de superstar mondiale avec son attrait croisé, son style défiant les genres et continue d’être sans vergogne “Nicki”.”

Minaj reçoit non seulement le prix convoité, mais elle fait également son retour sur la scène des VMA après avoir été absente pendant quatre ans. On s’attend à ce qu’elle interprète un mélange de ses plus grands succès et elle est ravie que ses fans se connectent.

“Je reçois le Video Vanguard Award aux #VMA 2022 !” elle a écrit sur Instagram. “Tu NE PAS !!!! JE RÉPÈTE !!!! Tu ne veux PASTTTTT rater ma performance.”

Kane Brown a déclaré en exclusivité à Fox News Digital “c’est un immense honneur” d’entrer dans l’histoire en tant que premier artiste masculin de musique country à se produire lors de la remise des prix.

“J’ai l’impression que nous avons tous des moments et des souvenirs en regardant les performances et les collaborations de l’émission”, a-t-il déclaré. “C’est une émission tellement emblématique à laquelle faire partie, et je me sens vraiment honoré qu’ils m’aient demandé. Je ne peux pas en dire trop, mais je peux dire qu’ils peuvent s’attendre à ce que ce soit quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant. .”

En parlant avec Fox News Digital, Brown a eu du mal à décider quel artiste il est le plus impatient de voir et avec quel artiste il aimerait collaborer à l’avenir.

“Je ne sais même pas s’ils ont encore révélé toute la programmation, mais il y a trop de performances incroyables pour en choisir une”, a expliqué Brown. “J’adore faire des collaborations. J’ai toujours l’impression que différents artistes ont toujours des choses différentes à apporter, et c’est un espace tellement créatif quand vous pouvez entrer dans une pièce et apprendre et grandir les uns des autres et créer quelque chose dont leurs fans et les vôtres sont fiers. de trop.”

Les artistes nominés pour le prix le plus convoité de la soirée, la vidéo de l’année, incluent Doja Cat pour « Woman », Drake pour « Way 2 Sexy », Ed Sheeran pour « Shivers », Harry Styles pour « As It Was », Lil Nas X et Harlow pour “Industry Baby” et Olivia Rodrigo pour “brutal”.