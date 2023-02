Tapis rouge des Grammys : les stars d’Hollywood osent se dénuder lors de la plus grande soirée musicale

La soirée Grammy 2023 a débuté avec un départ fou sur le tapis rouge dimanche à la Crypto Arena du centre-ville de Los Angeles.

La star de la musique country Ashley McBryde est sortie dans une robe bustier noire avec un décolleté plongeant pour révéler son arsenal de tatouages.

Bebe Rexha a joué sur le thème révélateur en portant un décolleté dos nu avec un design audacieux en trou de serrure sur sa poitrine dans une couleur rose bubblegum tendance.

GRAMMYS 2023 : BEYONCE ÉTABLIT UN RECORD, SHANIA TWAIN PRÉSENTANT ET LUKE COMBS À PERFORMER

Lizzo, qui est nominée pour un total de cinq prix Grammy, est restée couverte d’une robe orange vif recouverte d’appliques florales.

TOM HANKS ET RITA WILSON JOKE ILS ONT LE SECRET DE 17 MILLIARDS DE DOLLARS POUR UN MARIAGE RÉUSSI

L’interprète de “Truth Hurts” a dévoilé un corsage structuré en dessous avec une longue jupe assortie.

Elle a ajouté une paire de gants sans doigts transparents assortis pour compléter son ensemble secret.

Cette année, la remise des prix sera diffusée dimanche à 20h00 HE sur CBS et sera diffusée en direct et à la demande sur Paramount +.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’ancien animateur de “Daily Show”, Trevor Noah, devrait animer l’émission.